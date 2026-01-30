經濟學人專訪談軍購、習鄭會　鄭麗文：台灣人應接受自己是中國人

1月29日《經濟學人》刊出國民黨主席鄭麗文的專訪。文中指出，鄭麗文正推動重塑國民黨政治路線的「最大豪賭」，文中稱在中國大陸持續向台灣施加軍事壓力時，國民黨在立法院阻擋國防預算。



文中指出，鄭麗文更主張台灣人應接受「中國人」身分，並透露計畫2026年上半年會見習近平。文章指出，鄭麗文希望透過與習近平尋求和解，帶領國民黨重掌政權，「我任內最重要的任務，是促進台海和平」。



鄭麗文在27日接受《經濟學人》專訪時直言，她任內最重要的任務，是「推動台灣海峽兩岸的和平」。她透露，在中斷長達9年後，國民黨將於2月初恢復與共產黨的對話，首先從雙方智庫交流展開，象徵國民黨正式重啟與北京當局的政治接觸。

鄭麗文表示，國民黨未來要成為主動的和平締造者。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文進一步指出，希望能在2026年上半年訪問中國，與習近平直接會面。鄭麗文提到，習近平在她去年10月當選國民黨主席後，曾致賀電表達祝賀，並釋出希望雙方能共同推動統一的訊號。她強調，「台灣社會不應再刻意妖魔化所有與中國相關的事物」。

鄭麗文也再度強調「九二共識」的重要性，認為這是降低軍事衝突風險的關鍵。她批評民進黨否定該共識，導致中國自2016年起中斷官方對話。她直言，若重新擁抱九二共識，將能大幅降低軍事對抗的可能性。

不過《經濟學人》也提到，國民黨已連續3次在總統大選敗給民進黨，而多數民調也顯示，台灣民眾對中國政府高度不信任，不僅對統一興趣缺缺，且自我認同更偏向「台灣人」。對此，鄭麗文回應稱，她對國家認同的看法確實與主流民意存在落差，但將其歸因於民進黨長期推動的「去中國化」。

鄭麗文認為，未來幾年真正左右選舉結果的關鍵，不是國家認同，而是兩岸關係本身，「若民進黨在2028年再度執政，北京可能對和平統一徹底失去期待，屆時處理台灣問題的方式，恐怕會是各界都不願見到的手段。」

她同時拋出另一層憂慮，認為美國對台支持正出現動搖。她引用美國總統特朗普要求台灣將國防支出提高至GDP的10%，並要求將多數高階晶片產能的40%轉移至美國的說法，指出不少台灣民眾因此產生「美國可能放棄台灣」的疑美論。

鄭麗文未正面回應統一話題稱：現狀是否改變，希望發生在兩岸人民都能接受的情況下

《經濟學人》在該篇專訪指出，賴清德承諾，計畫2030年前將國防支出提高至GDP的5%，並提出400億美元的追加國防預算，但相關計畫目前遭到國民黨與其盟友在立法院聯手杯葛。鄭麗文則反批賴清德未清楚說明軍費細節，她主張應以「合理軍費」結合與北京當局談判的手法，作為確保安全的核心策略。

至於未來是否以和平統一為終極目標，鄭麗文刻意保持模糊。她表示，在四年任期內，若能建立維持和平的制度性框架，已屬重大成果，至於現狀是否改變？鄭麗文稱「只希望發生在兩岸人民都能接受的情況下。」