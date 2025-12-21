法醫稱張文刀刀瞄準要害：手法專業想｢一刀斃命｣　墮樓因逃跑失誤

台灣台北19日發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡，另有11人受傷。台灣著名法醫高大成向台媒分析，張文刀刀瞄準人體要害，手法專業，推測他想「一刀斃命」，且從前後行為模式來看，明顯是想要逃亡，墮樓極為可能只是意外。



張文正面照。（網上圖片）

台北連環斬人事發經過及更多《香港01》現場直擊獨家畫面▼▼▼

+ 14

台媒《中時新聞網》及《三立新聞網》等報道，高大成指出，張文攻擊手法並非一般的胡亂揮砍，第一名死者遭精準穿刺身亡，之後張文轉往中山商圈手持長刀隨機攻擊，鎖定的都是人體的頸部與胸腔等要害部位，可在短時間內造成大失血，失去反抗能力，具備一定軍事訓練基礎。

高大成指，張文刻意選在尖峰時段作案，致人於死的意圖明顯，且執行力極強，絕非受精神疾病或宗教誘因影響。

張文在台北車站丟煙霧彈時，身旁拖著裝滿汽油彈的行李箱。（影片截圖）

至於張文墮樓到底是畏罪還是意外？高大成分析，一般意圖跳樓逃亡，會以腳部著地減輕衝擊，若是輕生則為頭部或正面重摔。綜合其事前準備，並搭配煙霧彈製造混亂，都顯示張文是預謀犯案，且已制定好縝密的逃跑計劃，可能是面臨到預料外的警力包圍，才會發生失誤。

高大成是台灣知名法醫。（ETtoday）

高大成認為，張文有極高可能性是模仿2014年鄭捷犯下的北捷隨機殺人案，但有進行「修正」。他說，張文選擇在台北車站通道與中山站外犯案，與鄭捷在封閉車廂內作案自斷後路的模式不同，就是為了可以在行兇後逃跑。

台灣警方也證實，張文曾多次搜尋鄭捷當年新聞，對鄭捷有近於崇拜的傾向，且兩人的背景與遭遇都極度相似，研判是模仿犯可能性極高。