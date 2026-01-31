台7旬男染漢坦病毒死亡　25年來首例　台疾管署提醒掃除注意事項

台北市大安區一名7旬老翁感染漢坦病毒（hantavirus，又稱漢坦病毒）後8天身亡，台灣衛生單位在他家周邊捕獲四隻老鼠，其中兩隻老鼠驗出漢坦病毒陽性。台疾管署長羅一鈞今證實，今年個案為2000年以來首例死亡個案。



台灣疾管署表示，據統計從2017年至今累計44例漢坦病毒感染個案，其中1至5月案例較多。台疾管署發言人林明誠表示，漢坦病毒防治關鍵在於降低與鼠類接觸及抑制鼠類繁殖。



台疾管署說明，該名老翁具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，發病後8天於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢坦病毒症候群。

漢坦病毒Q&A（按圖了解👇👇👇）

春季鼠類數量恐增加 大掃除須注意感染風險

台疾管署發言人林明誠表示，雖然鼠類全年皆會繁殖，但春季族群數量可能增加，過往病例中，不少與傳統市場等相關工作環境有關，這類職業族群較常接觸鼠類活動環境，因此暴露風險較高，也讓防疫單位長期在市場進行監測鼠類。

由於農曆新年將至，林明誠提醒，掃除時若發現鼠糞或鼠尿痕跡，切勿直接掃除，應先以稀釋漂白水消毒，靜置約30分鐘，待病毒去活化後再進行清理，避免因乾掃或擦拭，反而將汙染擴散至更大範圍，增加感染風險。

此外，他也特別提到，清潔環境時更需特別留意呼吸道防護，鼠類活動過程中所排出的尿液與糞便可能會有漢坦病毒微粒，清掃時若吸入恐增加感染風險，民眾在清潔環境時，至少應配戴口罩，若能加戴手套、穿雨鞋等防護裝備更佳。