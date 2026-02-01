CX449高雄飛香港客機引擎漏機油折返　國泰致歉：安全為首要考慮

台媒中天新聞網等報道，一架載有200名旅客的國泰航空客機今日（1日）上午從高雄小港機場飛往香港途中，因1號引擎出現壓力不足狀況，機長依規定緊急返航降落高雄小港機場。機務人員初步檢查後發現，引擎漏潤滑油導致壓力顯示異常，預估需2小時進行清理及檢查作業。



現場有消防車戒備。（高雄機場航空器資訊交流@FB）

報道指，涉事航班為國泰航空CX449航班，機型為空中巴士A321neo，原定於上午7時45分從高雄飛往香港。飛機在起飛後不久，機組人員發現1號引擎壓力數值異常，機長立即按照標準作業程序，決定返回高雄小港機場降落。

上午8時49分，該客機安全降落於小港機場第31號停機坪。機務人員隨即進行檢查，確認異常原因為引擎漏潤滑油，造成壓力不足的警示訊號出現。根據初步評估，維修團隊需要約2小時的時間，完成潤滑油清理與相關系統檢查。

國泰航空事後回報，已安排機上所有旅客下機，並將他們改簽至其他航班繼續行程。至於出事的航機，則暫時停留在高雄小港機場，等候進一步的詳細檢查與維修作業。

國泰航空回應，2月1日由高雄飛往香港的CX449航班，因技術原因於起飛後折返高雄機場。航班按既定程序檢查後，已安排所有乘客下機，並協助他們轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地。

為協助受影響的旅客，國泰提供點心或餐券，並調派較大型機型以加強疏運，盡力降低對行程的影響。國泰重申，所有決定均以安全為首要考慮，並向受影響的顧客致歉。