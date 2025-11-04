國泰增香港至長沙航線　首航港客稱更省時　航空迷冀赴港深度遊

11月4日，國泰航空正式開通往來香港與長沙的直航航線。有經常到內地出差的港人表示，香港有直航到長沙能夠節省不少時間，亦為旅客提供多一個到長沙的選擇。

在長沙舉行啟航儀式亦吸引不少航空迷到場，他們提到，直航能夠縮短出行時間，「可以讓我們有更多其他的時間去花在旅行上」。



經常到內地出差的楊先生，此前是坐高鐵去去長沙公幹，近日訂票時見國泰有直航航班，便決定體驗一下。他介紹，乘搭飛機要提前到機場辦理登機，但坐高鐵到長沙要3個多小時，飛機僅1個多小時，其實兩者花費的時間相若，若未來情況許可，都會優先選擇乘搭飛機出差。

楊先生稱，有直航航班從香港到長沙，能節省不少交通時間。（林芷瑩攝）

唐小姐是長沙本地人，剛從美國到香港轉機回長沙。她曾經在香港坐高鐵回長沙，但她認為坐飛機更方便，「要是從美國或歐洲飛到香港之後，再去換高鐵回長沙，這就比較麻煩，但如果要在香港處理簽證，就會優先考慮轉乘高鐵回去，但開了這條航線肯定是更加方便」。

從美國回國的唐小姐稱，以往到香港後要轉乘高鐵回長沙，有直航航班後就能直接在機場轉機。（林芷瑩攝）

航空迷劉先生專程到長沙黃花機場參加開航儀式，他對於本次香港－長沙直航非常期待，希望暑假休息時能乘坐國泰的航班到香港旅遊。他提到，很多朋友曾乘坐國泰的長途航班到其他地方，他們的體驗感非常好，亦為他留下了好印象。

啟航儀式吸引不少航空迷到場參加。（林芷瑩攝）

開航儀式亦吸引了本地大學生劉同學及李同學參加。他們介紹，此前到香港都要乘坐高鐵或火車，或從長沙飛往深圳或廣州後再轉乘其他交通工具，路程最快也要3小時，但直航將時間縮短至約1.5小時，「就非常方便，然後也節省了我們出行的時間，可以讓我們有更多其他的時間去花在旅行上」。

劉同學認為直航能夠縮短出行時間，計劃下次到香港深度遊；李同學（右）計劃今年元旦與女友到香港旅遊。（林芷瑩攝）

劉先生（右）希望暑假休息時能乘坐國泰的航班到香港旅遊。（林芷瑩攝）

劉同學表示，之前去香港都是遊覽維港等旅遊景點，因此計劃下次到香港會深度遊，去徒步、麥里浩徑或長洲等島嶼。他又認為國泰的性價比很高，相信開通直航航線後，就能吸引更多人去香港旅遊或經由香港轉機到其他國際城市。