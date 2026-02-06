在台港人湯偉雄工作室二度被潑漆　陸委會定調｢跨境鎮壓｣研擬反制

在台港人、反修例運動者湯偉雄（別名赴湯）位於台灣的泰拳工作室再度遭人潑灑紅漆，引發社會關注。台灣官方表示，這類行為不能僅視為單純社會案件，將與相關機關進一步討論如何因應「跨境鎮壓」問題。



台媒《中央社》2月5日報道，主理兩岸與港澳事務的大陸委員會5日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對湯偉雄泰拳工作室二度遭潑漆一事，梁文傑回應表示，相關案件具有系列性與目的性，政府已建立通報機制並第一時間掌握嫌犯狀況。

針對在台港人湯偉雄工作室二度被潑漆，台陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，有關部門將進一步討論如何因應「跨境鎮壓」問題。（陳鄭為/攝）

湯偉雄的泰拳工作室於去年11月首次遭人潑紅漆，今年2月4日凌晨再度發生潑漆事件。部分民間團體呼籲台灣政府建立制度性機制，應對「境外跨境鎮壓」行為。

梁文傑在記者會中表示，兩次潑紅漆事件分別由不同人士犯下，但有共同特徵，「嫌犯入境台灣後犯案，然後立刻走人」，他形容這是「有目的性、系列性行動，試圖對在台港人造成心理壓力與恐懼」，目前已有較完善機制，可以第一時間掌握嫌犯。

湯偉雄拳館遭潑漆。（facebook@赴湯）

他並指出，「這樣的跨境鎮壓行為在刑法上難成重罪，也不構成通緝要件，儘管明明知道背後有政治企圖」。梁文傑強調，跨境鎮壓不能僅被視作社會案件或輕罪刑案，如何應對跨境鎮壓，將與各個機關做較深入的討論，有結果會對外報告。

梁文傑進一步表示，目前跨境鎮壓案件的通報機制已經建立，否則不會這麼快地第一時間掌握潑漆案嫌犯狀況。他認為，相關行為造成的影響相當大，但按現行法律評估，可能僅構成毀損等輕罪。至於是否能援引《反滲透法》或《國安法》處理此類跨境鎮壓案件，仍有待進一步討論。