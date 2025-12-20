台北斬人｜陸委會澄清嫌犯非大陸籍二代　國台辦向受害者表示慰問

台北市19日發生重大攻擊事件，27歲嫌犯張文在台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成重大傷亡。網絡有傳聞指，兇嫌身分為陸籍新住民二代一事，陸委會20日晚間發聲駁斥，並稱嚴正譴責「少數有心人士藉社會不幸事件，激化社會對立。」



國台辦20日晚間也表示深切哀悼和慰問，在其Facebook專頁「國務院台辦發言人」發文表示，「我們對於12月19日在台北發生的無辜人員傷亡事件深表關切和痛心，向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問，衷心祝願受傷民眾早日康復。」



陸委會20日澄清，有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，切勿繼續傳散。「對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，本會提出嚴正譴責」。

