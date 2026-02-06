台海軍事風險升溫　美國會報告關注台灣預算與嚇阻能力

美國國會研究處2月3日上架題為「台灣：防衛及軍事議題」的報告指出，解放軍重點發展兼併台灣所需的作戰能力，並引述觀察家評估，稱解放軍目前或不久將具備對台發動導彈攻擊、奪取離島、實施封鎖，以及兩棲登陸並佔領台灣本島等一系列軍事行動的能力。



台媒《中央社》2月6日報道，報告並引述2023年時任美國中央情報局局長伯恩斯的說法。伯恩斯當時表示，中國國家主席習近平已指示解放軍「在2027年前做好成功入侵台灣的準備」，並指出這是與軍事能力相關的目標，未必代表習近平有意實際入侵。

在威脅評估之外，報告同時分析台灣的防衛優勢與挑戰。報告指出，面對中國的侵略威脅，台灣擁有包括美國政治與軍事支持，以及地理條件等優勢。台灣海峽最窄處約70浬，部分時節惡劣氣候使航行危險；多山地形與人口稠密的西海岸亦不利兩棲登陸行動。然而，台灣在落實國防目標上仍面臨內部挑戰，決策者對如何有效嚇阻中國存在分歧。

報告指出，台灣政府與在野黨控制的立法院在國防預算上存在分歧。雖然兩大政黨均表示支持增加國防投資，但在包括特別預算等多項議題上意見不一，使外界質疑台灣能否充分資助自身防衛能力。

演習中的解放軍登陸艇。

根據報告，2019年至2023年間，台灣國防預算平均每年成長近5%；2024年國防支出約佔GDP 2.5%。台灣計畫在2026年將國防支出提高至約310億美元，佔GDP 3.3%。此外，賴清德去年11月提出約400億美元特別預算，計畫8年內分期撥付，以補充一般性國防預算。不過，相關預算安排亦成為朝野分歧焦點之一。

報告亦指出，台灣軍隊在招募、訓練與留用人員方面面臨困難，同時部分觀察家認為台灣民防準備不足，而能源、糧食、水資源、通訊及其他基礎設施也易受外部破壞。

在美台安全合作方面，報告指出，武器轉移與安全合作是美國對台灣防衛能力最具體的貢獻，多數透過外國軍事銷售完成。報告回顧2015年至2025年間，美國行政部門通知國會的對台軍售總額超過390億美元，尤其第117屆國會通過「台灣增強韌性法案」，首次授權透過「總統撥款權」由美國國防部庫存直接提供台灣防衛物資與服務，並首度為台灣提供「外國軍事融資」。自法案上路後，行政部門已公布3批、總額15億美元的總統撥款權軍援。

此外，美國2025財政年度國防授權法納入「台灣安全合作倡議」，授權向台灣提供援助，「使台灣能夠維持足夠的自衛能力」，最新2026財政年度國防授權法案則為該倡議撥款10億美元。報告指出，美台安全合作範圍包括在美國與台灣兩地的訓練，雖多未公開，但似乎正在擴大。