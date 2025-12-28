台灣地震｜福建浙江廣東沿海多地有感　網民：吊燈搖、床在晃

台灣宜蘭外海27日晚上11時06分發生7級地震，台灣氣象署表示，主要成因為歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊碰撞造成，並提醒民眾在未來3天至一周可能會有5.5至6.0級之間餘震。



台灣地震發生後，福建福州、廈門、泉州，浙江杭州、溫州及廣東汕頭等沿海多地震感明顯。



有IP地址位於福建的網民發布影片，顯示天花吊燈搖晃；還有在校學生緊急出逃避險，居家住戶裹著被子到樓下暫避。福州居民陳先生表示，整棟樓都在很明顯地搖晃，連續晃了幾秒之後，便帶著老婆孩子趕緊下樓，「八樓徒步到一樓，呆了5、6分鐘，沒有明顯餘震了，我們就再上去了。」

除福建外，浙江杭州等地亦有明顯震感。有網民表示，杭州樓在晃、床在搖，杭州震感明顯，有人穿着睡衣跑下樓。

有網民不解，為何相距較遠的杭州能夠感覺到。據浙江省地震局科普，受地震波傳播規律、沿海地區深厚軟土、超高層建築以及特大橋梁、大跨空間結構高度聚集等影響，浙江容易受周邊地區地震和遠震波及，特別是台灣地區地震常年對浙江省造成影響。台灣地震易造成浙江杭州、溫州等地有震感，對福建、廣東及上海、江蘇等長三角地區也會帶來影響。