前妻失聯台男怒遷其閨蜜　持刀闖屋強迫性侵還拍片被判10年8月

2025年，台灣一名男子深夜找不到前妻，竟持刀和汽油到前妻閨密家，强迫對方替他洗澡和口交並錄下影像。近日，台北地方法院判決，男子攜帶兇器侵入住宅對被害人為錄影強制性交罪，判有期徒刑10年8月，並判賠被害人200萬新台幣（約50萬港幣）。



男子躲在樓梯間，持刀闖屋前妻閨密家。（AI圖片）

《聯合新聞網》報道，去年7月13日，趙姓男子因找不到前妻，便想著報復其閨密，他用膠樽裝上汽油，並攜帶水果刀前往前妻閨密家的樓梯間埋伏，當看到對方深夜返家時，立刻用水果刀抵住她的脖子強押入屋。

入屋後，趙姓男子先收走被害人手機，防止她向外求救，隨後持刀命令對方幫他洗澡及口交，更言語恐嚇稱，「如果10分鐘內沒有射精就殺你」，期間拿出手機錄影並强制性侵，全程拍下侵犯過程。

趙姓男子在被害人家中時，被害人男友因連絡不上她，聯絡警方到場敲門查看。對此，趙姓男子拿出刀具及汽油，威脅被害人要是開門，就潑灑汽油一起死，嚇得被害人不敢出聲，男友以為家中無人便離開。

直到隔日上午，趙姓男子才攜帶刀具與汽油離開被害人住所。

台男強迫性侵前妻閨蜜還拍片被判10年8月。（網絡圖片）

台北地方法院審理後認為，趙姓男子持刀侵入住宅並脅迫被害人並錄影強制性交，行為應依《刑法》第 222條加重強制性交罪論處。他持兇器在屋內逗留超過9小時，嚴重侵害被害人身體與性自主權。過去也因對前妻涉犯加重強制性交遭起訴，顯示悔意不足，最終判處有期徒刑10年8月，並宣告作案用手機沒收，全案仍可上訴。

另外被害人提起附帶民事訴訟，請求精神慰撫金200萬新台幣（約50萬港幣）。法院依醫療證明與心理諮商紀錄認定，被害人身心受創嚴重，需持續接受心理治療，因此判趙男應賠償200萬，趙男表示同意。