談高市早苗大勝　鄭麗文憂台灣局勢變「日本有事、台灣有事了」

日本國會眾議院近日舉行改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出。今日（9）日，國民黨主席鄭麗文表示，「之前高市早苗說『台灣有事日本有事』，但現在有點倒過來了，變成『日本有事台灣有事』，日本如果萬一有事，那大家都有事。」



鄭麗文。（資料圖片）

鄭麗文接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪時稱，現在變成「日本有事、台灣有事」，站在台灣的角度，還是要先把台灣顧好。她指出，日本跟台灣是不一樣的，「在關注日本情勢的同時，應該讓台灣在國際舞台上更有主動發言權，而非只是當一個任人宰割的棋子。」

鄭麗文強調，不管高市早苗狀況如何，大家還是希望台海和平，確保台灣民主政治繼續維持下去，並發光發熱，一旦台灣成為戰場，後果不堪設想，沒有任何一位台灣人希望台灣變成烏克蘭，「在關注世界局勢的時候，我們不要妄自菲薄，台灣還是可以影響區域局勢。」

鄭麗文也認為，這次選舉的結果，對日本來講並不是什麼重大的改變，長期以來日本都是這樣的（親美）路線，「有人稍微右一點，有人比較不這麼右一點，但其實大致上都是如此，只不過，高市早苗有人氣，其人氣不一定完全來自治立場，其性別、特質有別於過去傳統日本政治人物，這中間也占了很大的因素」。