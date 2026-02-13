美台對等貿易協定簽署降稅先行生效　學者指台灣納入美國安全體系

美台雙方正式簽署「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，ART），台灣行政院副院長鄭麗君表示，美方信任台灣，願意以刊載聯邦公報方式讓降稅先行生效，不須等台灣立法院完成審查，後續台灣將依條約締結法同步送立法院審議。



綜合台媒《中央社》今（13）日報道，鄭麗君在駐美代表處舉行記者會指出，在美台第一輪談判時就已讓美方清楚了解，台灣依法有議會保留條款，也就是條約締結法，洽簽的協定必須送立法院審議。

美東時間2月12日，台美雙方簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、台灣駐美代表處大使俞大㵢、台行政院副院長鄭麗君、台行政院政務委員楊珍妮。（台灣行政院提供）

鄭麗君表示，到談判末期，台灣向美方瞭解，談判有一定共識未來如果簽署協議，後續如何讓降稅生效。待第5輪時，美方曾告知希望協議送議會審議通過後才讓降稅生效，台灣不確定這是美方的一致原則，還是因為美方跟其他方達成協議之後發生不同情形，「但當時我們據理力爭，希望在洽簽協議之後，以最快方式時間生效」。

鄭麗君指出，在最後兩輪談判，尤其這一次，特別向美方表達這樣的想法，「美方也說信任我們」，相信這兩項協議的洽簽，對美台雙方未來有許多共同願景，以及可發展互利經貿關係。鄭麗君強調，在談判團隊爭取下，美方願意在國內程序以刊載聯邦公報方式，讓降稅先行生效；後續依條約締結法，同步送議會審查。

對於外界關注美方過去在與他方談判期間曾因生效時程或認知差異而提高關稅，鄭麗君表示，最近看到一些個案發生的情況，不預設台灣會有這樣的情況發生。她誠懇期待議會能審查並支持台美洽簽的協議，盡力爭取降稅。

台美雙方在美東時間1月15日簽署MOU。由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、台灣行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（台行政院提供）

回顧談判歷程，鄭麗君坦言，美方有時會增加關稅以推進談判，也曾面臨壓力，但始終設定目標為爭取最惠待遇，回應美方要求時，「台方也有相關原則立場要堅持」。

《中央社》報道另引述台新新光金控首席經濟學家李鎮宇分析，直言這次美台談判相當成功，關稅從32%加最惠待遇稅率一路談到15%且不疊加，台灣把最壞情境翻轉，守住糧食與食安底線，更重要的是「台灣正式被劃入美國高科技與供應鏈安全體系」。

李鎮宇認為，取得這個戰略位置，從國安、產業、地緣政治的角度上，比幾個百分點的稅率更重要，這才是大家應該要給談判團隊最大獎勵的地方。

李鎮宇在臉書發文指出，關稅調降已相當不容易，加上2072項產品豁免，實質平均關稅降至12.33%，大幅減輕企業負擔，「我常說台灣廠商不怕競爭，怕的是不公平的競爭。只要能跟競爭國站在同一個起跑點，台商是很有競爭力的」。

李鎮宇特別指出，232條款與半導體供應鏈定位是亮點，佔輸美金額76%的項目屬於232條款範圍，主要為半導體與資通訊產品，這不僅是關稅談判結果，而是美國正式將台灣納入國安與產業安全框架。