15%關稅換2500億投資？經濟學人直言台灣承諾「不太可能兌現」

英國期刊《經濟學人》最新一期報道指出，在美國總統特朗普第二任期推動的對等關稅戰中，各國在談判桌上的籌碼與讓步幅度差異明顯。報道分析認為，英國與阿根廷成為最大贏家，而包括台灣在內的部分經濟體，雖握有關鍵供應鏈優勢，但對美提出的高額承諾多半「不太可能兌現」。



《經濟學人》指出，特朗普政府自去年4月展開新一輪關稅戰以來，已與柬埔寨、馬來西亞與阿根廷等國敲定5項最終貿易協議，並與歐盟、印度等達成較寬鬆的框架協議。不過該刊分析，相關文件多缺乏具體承諾，多僅列出「打算討論」事項，迄今尚無任何一國的協議獲得美國國會批准，也欠缺具約束力的執行機制與明確爭端解決程序。

2025年11月5日， 美國華盛頓特區，圖為示威者在美國最高法院就特朗普關稅的合法性進行辯論時，於法院外舉行集會。（Getty）

報道指出，柬埔寨與馬來西亞被視為付出最大代價的輸家。兩國因規模有限且缺乏替代市場，在去年10月匆促與美方達成協議，換得19%關稅稅率與部分豁免，但在對美貿易上幾乎全面讓步，包括取消對美關稅與放寬檢疫規定。

相較之下，英國與阿根廷被點名為最大贏家。兩國獲得10%關稅上限，並享有多項豁免，在進入美國市場方面付出的代價相對有限。

至於歐盟、日本、韓國與台灣，因掌握從工業供應鏈到先進半導體晶片等關鍵領域，在談判中讓步幅度較小，最終稅率談至15%。但這些經濟體同時對美國提出高額承諾。歐盟承諾購買7500億美元美國能源，台灣則承諾在美投資2500億美元。對此，《經濟學人》直言，這些承諾「不太可能兌現」。

另有美媒報道，台灣已向華府表明，將40%半導體供應鏈遷往美國的提議「不可能實現」。台灣行政院副院長鄭麗君日前接受電視專訪時表示，她已明確告知美方，台灣數十年建立的半導體生態系，「不可能簡單搬遷」。鄭麗君指出，台灣的國際擴張與對美投資，前提是產業仍根植台灣，並持續擴大本土投資。她強調，整體產業生態系並非可隨意移動。

台美雙方在美東時間1月15日簽署MOU。由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、台灣行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（台行政院提供）

這番談話，被視為回應美國商務部長盧特尼克今年1月在媒體專訪中的說法。當時盧特尼克表示，希望在特朗普任期內，將台灣整體晶片供應鏈的40%轉移至美國。依據雙邊協議，台灣政府承諾由科技企業直接投資2500億美元，另提供2500億美元信貸，協助企業擴大在美產能。作為交換，美方將台灣多數商品關稅由20%降至15%，並豁免學名藥與原料、飛機零組件及美國境內無法取得的天然資源，同時提高台灣晶片免稅出口配額。

台積電近年已承諾超過650億美元在美投資，並計畫擴大至1650億美元，為蘋果與Nvidia等美國客戶生產晶片，相關投資亦獲得美國《晶片與科學法案》補助。不過盧特尼克仍表示，華府希望數百家晶片供應鏈中小企業也赴美設廠。「我們將在美國建造大型半導體工業園區……這是5000億美元的頭期款，讓半導體回流美國。」盧特尼克並警告，未赴美設廠的台灣晶片企業，可能面臨特朗普威脅課徵的100%關稅。

然而，多數半導體分析師認為，美方最具野心的供應鏈回流計劃難以實現，主因包括台灣高度整合的產業生態系、美國勞動力短缺與高成本等結構性障礙。

報道亦引述地緣政治分析人士指出，所謂「矽盾」理論主張，台灣在全球晶片供應中的關鍵地位，使維護其自主性成為美國戰略利益所在，進而對中國可能的軍事行動形成嚇阻。這也使台灣在供應鏈外移問題上更為審慎。此外，台灣已實施所謂「N-2規則」，要求台積電海外廠使用的製程技術，至少落後台灣本土兩個世代，以確保最先進技術仍留在台灣。