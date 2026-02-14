2025年台灣民眾赴大陸人次年增16.86%　仍未恢復疫情前水準

台灣交通部觀光署最新統計顯示，2025年台灣民眾赴大陸旅客人次達323.75萬，年增16.86%，雖較2024年明顯成長，但仍較新冠疫情前2019年減少約19.94%，尚未恢復至疫前水準。輿論認為，這一現象與兩岸互動降溫、台灣維持赴陸觀光禁團令、民眾偏好日韓旅遊等因素密切相關。



2024年6月27日，陸委會將赴陸港澳旅遊警示調升至「橙色」燈號，建議民眾避免非必要赴陸港澳旅行。警示升級背景為中共發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（簡稱「懲獨22條」），陸委會評估此舉對民眾赴陸港澳人身安全構成威脅。

儘管橙色警示持續發布，2025年赴陸人次仍呈成長態勢，全年達323.75萬人次，年增16.86%；但相較2019年疫前水準，減少近兩成。

陸委會建議民眾避免非必要赴陸港澳旅行。（資料圖片）

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰接受中央社採訪時分析，2025年赴陸人次較2024年增加，但對比2019年尚未恢復疫前規模。主要原因包括兩岸互動降溫導致話題性不足、台灣持續實施赴陸觀光禁團令，以及民眾出遊偏好轉向日韓等熱門目的地。

黃正聰指出，政府發布橙色警示屬於職責所在，中共發布懲獨條款後，政府有義務告知民眾相關風險；至於是否赴陸，仍屬個人意願與選擇。

陸委會進一步表示，2025年台灣人赴陸失聯、遭留置盤查或限制人身自由等案例累計達221人，較2024年激增約4倍，政府有義務持續提醒風險。但最終決定權在個人，呼籲民眾審慎評估。

目前赴陸港澳旅遊警示分為四級：灰色（提醒注意）、黃色（特別注意並檢討是否前往）、橙色（避免非必要旅行）、紅色（不宜前往）。橙色警示維持至今，陸委會強調，赴陸風險仍需高度重視。