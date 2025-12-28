新華社年末回顧「兩岸關係這一年」：克難前行　積蓄統一大勢

12月28日晚，「新華社」發表題為《銘記歷史榮耀 積蓄統一大勢——兩岸關係這一年》的回顧文章，稱兩岸關係在「複雜嚴峻」風險挑戰下仍「克難前行」。文章提到，今年以抗戰勝利及「台灣光復」80周年紀念活動強化民族認同；並批評賴清德及民進黨當局升高對立、阻撓交流，並稱大陸以演訓、執法巡查及「以法懲獨」等措施反制「台獨」與外部干預。同時，文章還強調今年經貿、文化、青年往來及便利台胞政策帶動交流融合。最後指出，今年一年內逾500萬人次台灣同胞赴陸，以「勢」字概括「統一大勢」與民心所向。



文章全文：

歷史迴響激蕩，時代步伐鏗鏘。歲末回望，2025年兩岸關系在覆雜嚴峻的風險挑戰中克難前行。

這一年，兩岸同胞共同回望歷史，紀念抗戰勝利、台灣光覆80周年，緬懷先烈，增強中華民族認同；共同捍衛成果，堅決反對「台獨」分裂與外部幹涉，彰顯中華兒女堅定意志；共同書寫未來，在交流融合浪潮中相向而行，持續匯聚推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一大業、實現民族偉大覆興的磅礴力量。

銘記歷史榮光，凝聚家國認同

「張燈結綵喜洋洋，勝利歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，台灣光覆不能忘。不能忘，常思量……」即將過去的2025年里，這首承載著民族光榮記憶的《台灣光覆紀念歌》，在海峽兩岸一次次被深情唱響，叩擊著人們的心弦。

紀錄片《台灣光覆80年》海報。（新華社發）

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光覆80周年。抗戰烽火中，中國軍民浴血奮戰，付出了傷亡超3500萬人的巨大民族犧牲，最終贏得偉大勝利，台灣得以重回祖國懷抱。這段歷史既記載著中華民族的苦難，更銘刻著中華民族的榮耀。

歲月長河奔騰不息，但歷史記憶永遠不會褪色。一年間，兩岸中國人通過形式豐富的紀念活動，銘記歷史榮光，堅守民族大義，祈願山河一統。

9月3日的北京天安門廣場，國之盛典，舉世矚目。紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在這里隆重舉行。台灣各界代表人士不懼民進黨當局的恐嚇、阻撓，踴躍出席，以實際行動詮釋了深厚的家國情懷。

「做堂堂正正的中國人，倍感自豪。」觀禮台上，全國台企聯常務副會長吳家瑩非常激動，「習近平總書記的重要講話，盛大的閱兵，都展現了中華民族邁向偉大覆興的決心和信心，激勵我們台灣同胞共擔民族大義。」

會場外，更多的台灣民眾以各種方式觀看紀念大會直播，在互聯網平台上接力點讚，感慨留言：「淚目了」「這一刻讓全民族驕傲」……島內媒體報道說：「台灣民眾無論是去現場，還是通過電視或網絡觀看或關注，都與有榮焉。」

10月24日，全國人大常委會通過決定，將10月25日設立為台灣光覆紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。10月25日，紀念台灣光覆80周年大會在北京召開。

「台灣光覆是兩岸最重要的情感紐帶之一，大陸從未忘記台灣同胞在抗戰中的犧牲與貢獻。以國家名義紀念台灣光覆，既是對先烈的告慰，更是對未來的宣示。」台灣統一聯盟黨主席王永說。

10月25日，參觀者在中國人民抗日戰爭紀念館參觀《不屈的寶島 丹心向祖國——台灣同胞抗日史實展》。（新華社發）

在北京，《不屈的寶島 丹心向祖國——台灣同胞抗日史實展》通過387張照片、453件文物，全景再現台灣同胞英勇不屈的抗日事迹和愛國情懷；在台北，統一聯盟黨、台灣勞動黨等團體舉辦紀念活動，人們冒雨集會，齊唱《台灣光覆紀念歌》；在福建永安和台灣宜蘭，「兩岸同歌·覆興共跑」各民族紀念台灣光覆80周年活動同步舉行；在大陸各地，人們爭相購買《台灣光覆紀念日》紀念封，加蓋首日郵戳……兩岸同胞同頻共振，銘記80年前「國土重光、金甌無缺」的歷史時刻，匯聚起團結奮鬥的前行力量。

「抗戰勝利和台灣光覆，標志著我們的先輩擺脫日本殖民統治，獲得了新生。」台灣青年熊羿說，「如今，站在歷史新起點，我們要與大陸同胞攜手，勇擔重任，主動融入實現國家統一和民族覆興的偉大進程當中。」

堅決反「獨」促統，彰顯堅定意志

近日，台灣2025年度代表字票選結果揭曉，「罷」字獲選。2025年，民進黨策動的「大罷免」攪亂台灣社會，最終以慘敗收場。這一結果如同一記響亮耳光，重重打在賴清德、民進黨臉上，反映出島內民意對其操弄「抗中保台」、禍亂台灣社會的強烈不滿。

這一年，賴清德及民進黨當局謀「獨」挑釁言行變本加厲，阻撓禁限兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗，嚴重危害台海和平穩定，「倚外謀獨」奴性畢露，「毀台賣台」不思悔改，大搞「綠色恐怖」，肆意打壓異己，完全暴露冥頑不化的「台獨」本性和為謀私利不惜犧牲台灣民眾利益福祉的邪惡本質。

與之形成鮮明對比的是，這一年，祖國大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅決有力反制「台獨」分裂和外部勢力幹涉，豐富完善「以法懲獨」制度體系，形成對「台獨」分裂勢力利劍高懸的強大震懾態勢，充分展現捍衛國家主權和領土完整的堅強意志和強大能力。

4月1日，海警艦艇編隊按一個中國原則環台島執法管控。（圖源：中國海警）

推出「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」；對「台獨」頑固分子沈伯洋立案偵查，懸賞征集台灣網紅溫子渝、陳柏源違法犯罪線索；中國人民解放軍東部戰區位台島周邊開展聯合演訓；海警部門在相關海域開展常態化執法巡查行動……大陸方面一系列捍衛兩岸同胞共同利益的正義之舉，既是對「台獨」分裂勢力的嚴正警告，更是兩岸民眾共同心聲與堅定意志的體現。

「當前台海形勢覆雜嚴峻，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀『獨』挑釁，嚴重危害台海和平穩定。大陸堅定維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，捍衛國家主權、統一和領土完整，展現挫敗任何形式『台獨』分裂圖謀的堅定意志、充分信心和強大能力。」南京大學台灣研究所所長劉相平說。

賴清德、民進黨鼓噪「台獨」分裂、撕裂台灣社會的倒行逆施，被愈來愈多台灣同胞看破手腳。一年來，島內有識之士和民眾不斷走上街頭，向「台獨」分裂和外來幹涉說「不」，用實際行動支持兩岸關系和平發展與交流合作。

「台灣民意清晰可見，就是拒絕『抗中保台』政治操弄，期待兩岸走交流合作、和平發展之路。」上海東亞研究所研究員包承柯說，「賴清德當局冥頑不化，不知懸崖勒馬，必將被民意反噬，難逃加速垮台的結局。」

深化交流合作，共謀民族覆興

2025年，祖國大陸牢牢把控兩岸關系主導權和主動權，秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，積極破除障礙，深化交流合作、融合發展，促進同胞心靈契合。

10月19日，習近平總書記致電祝賀鄭麗文當選中國國民黨主席，為兩黨和兩岸關系發展指明了方向。在新時代黨解決台灣問題的總體方略科學指引下，大陸方面一年來在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與台灣各黨派、團體和代表性人士對話溝通、交流交往，共同推動兩岸關系發展。

12月16日，2025兩岸企業家峰會年會在江蘇南京開幕。（新華社發）

從經貿合作穩健發展到文化交流走深走實，從青年攜手逐夢圓夢到兩岸人員往來擴大，一年來，兩岸同胞在交流中交心、在合作中增信，充分彰顯要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，為實現祖國統一持續積蓄力量。

南京，揚子江畔。初冬時節，2025兩岸企業家峰會年會如約登場，約800位兩岸各界人士與會。人工智能、綠色能源、低空經濟、生物醫藥和大健康……圍繞「十五五」時期大陸市場機遇，兩岸企業家交流熱絡，並達成共識——無論外部環境如何變化，兩岸都要堅持「拉手」而不是「松手」，要尋求「延鏈」而不是「斷鏈」。

兩岸文化藝術領域「雙向奔赴」不斷：《長安三萬里》等大陸影視作品走紅寶島，徐悲鴻、齊白石等大師作品亮相台灣，15部台灣電影參展金雞百花電影節……兩岸文化交流以多元形式綻放動人光彩，生動印證同文同種的天然聯結，「去中國化」操弄在強大的中華文化根基前不堪一擊。

福廈高鐵首趟覆興號智能動車組G9801次列車上，兩名台灣女孩在與家人連線。（新華社發）

得益於台灣「首來族」申辦台胞證免收證件費、台灣居民落地辦證口岸範圍擴大至100個等一系列便利性政策出台，2025年，超500萬人次台灣同胞踏上大陸，開啟「說來就來」的深度探尋之旅。他們飽覽大好河山，見證神州新貌，親身感受「大陸太進步了」「對台胞真好」，也戳穿了民進黨當局抹黑大陸的種種謊言。一步一腳印，兩岸民間交流沛然莫之能御的動能進一步釋放。

臨近歲末，2025海峽兩岸年度漢字在台北揭曉，一個充滿力量的「勢」字生動體現了兩岸同胞對時代脈搏的共同感知：統一是正道大勢，民心所向勢不可擋，順勢而為使命在肩。正如台灣同胞所說：選「勢」，就是選希望，選未來。這希望，是「乘勢而上」共圓中國夢的熱望；這未來，是「聚勢成潮」共促統一的願景。

兩岸同舟楫，同行創未來。

「過去一年，兩岸交流合作走深走實，推進祖國統一的基礎更牢、條件更多、動力更足。」中國人民大學兩岸關系研究中心主任王英津說，「歷史車輪滾滾向前，兩岸同胞正更緊密地站到一起，攜手匯聚推動祖國統一和民族覆興的磅礴之勢，美好前景可期可盼。」