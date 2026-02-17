台紫南宮「借金」傳統　初一破10萬人參拜　去年借金1億歸還1.7億

大年初一，台灣南投竹山紫南宮早就湧現大批人潮排隊參拜借金，紫南宮廟方表示，今日（2月17日）參拜人次突破10萬人，而2025年借金達4億元（新台幣，約合1億元港幣），還金約7億元（新台幣，約合1.7億港幣），今年元旦至2月16日已借出新台幣8000萬元（約合2000萬港幣），過年後可望破新台幣1億元。



大年初一，台灣南投竹山紫南宮早就湧現大批人潮排隊參拜。（台視新聞）

大年初一，台灣南投竹山紫南宮早就湧現大批人潮排隊參拜。（台視新聞）

據台媒報道，紫南宮供奉土地公福德正神，求財靈驗，香火鼎盛，尤以借發財金聞名，每年元旦和正月十六日，每年春節，總是吸引數萬人排隊領取，求金人潮絡繹不絕。今年的初一，許多民眾專程到竹山紫南宮走春求財，有台北民眾開了3個多小時的車到紫南宮參拜。

據了解，如想借發財金需向土地公參拜求取，擲出聖茭可以借600元，若第一次失敗則可以再擲，若擲出聖茭可以借500元，以此類推，但若連續六次都未得聖茭則只能下次再來借錢。而跟土地公借出的金錢，須在一年內歸還，不少信眾還金時都會添加香油錢。

紫南宮主委莊秋安受訪稱，今年正月初一來參香走春的民眾，似乎較往年更加踴躍，今天凌晨4時就有人來排隊，人潮絡繹不絕，廟內外密密麻麻都是香客，借還金處一度排到30公尺，不只今天，新春期間每日參拜人次可能都能達10萬人。