鄭麗文法鼓山撞鐘2度｢超自然劇烈抖動｣　國民黨：感受到神明│有片

國民黨主席鄭麗文昨日（16日）晚間前往台灣法鼓山出席「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，手握紅繩時突然二度大力「超自然劇烈抖動」，險些站不穩，除了嚇到站在一旁的人外，也引發網友熱議。國民黨則回應稱，當時鄭麗文強烈感受到神明的感召，回應虔心祝禱。



鄭麗文手握紅繩時突然二度大力「超自然劇烈抖動」。（法鼓山直播截圖）

台媒聯合新聞網等報道，撞鐘祈福活動的前3響禮由賴清德引領祈願，鄭麗文則敲擊最後3響。

在敲響法華鐘第108響前祈福時，鄭麗文握著的紅色繩子突然震動，鄭麗文身體微傾緊握紅繩，不讓繩子脫手。

敲下第108響後，鄭麗文手中的紅繩再度抖動，且幅度更大，不只她差點站不穩，還嚇到隔壁的一名官員。

由於當時其他人手上的紅繩皆非常穩定，僅鄭麗文一人發生明顯抖動，奇怪現象引發網民討論。

有網民表示，「我去找出原影片用0.25倍速觀看，真的蠻不可思議，紅繩自己動起來了…而且鄭的神情明顯感受到而受到驚嚇」、「桌子上的紅繩照理來說根本不可能連動成這樣」、「那個繩子的抖動不是人為的，從她本人的表情可以看得出來，她當下的驚嚇程度」。

國民黨：鄭麗文強烈感受到神明的感召

國民黨文傳會副主委尹乃菁回應外界議論時表示，鄭麗文一向虔誠向佛，除夕夜在法鼓山撞鐘時，她誠心為台灣這片土地和人民祈願國泰民安、兩岸和平、遠離戰火，強烈感受到神明的感召，回應虔心祝禱。