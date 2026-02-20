台網民稱親戚轉機遭「香港海關偷護照」惹眾怒　事後致歉認武斷

台灣一名網民近日在社交平台Threads上發文，聲稱其親戚在香港國際機場轉機期間遺失護照，並認為很高概率是在行李安檢時「遭香港海關偷走」，還稱以後如非必要不到香港轉機，引起香港網民憤怒，紛紛指摘其論調漏洞百出，有造謠之嫌。周四（19日）晚，涉事網民發文致歉，稱自己在未有完整證據的情況下就影射可能與海關人員相關，確實過於武斷。



日前，該台灣網民在Threads上發文稱：「表哥這次在香港轉機，過海關安檢X光機時護照被偷，只能提早回台灣......安檢要求他護照放在盒子中，過機器沒有叫，卻刻意叫他到旁邊檢查，出來護照就不見但機票還在，也不給調監視器，真的蠻黑的！很高機率是海關人員偷的。如果非必要真的不會再到香港轉機。 」

事主發文.。（Threads）

由於事件十分罕見，隨即引起熱議，有其他台灣網民直呼誇張，「還好他是香港，還可以直飛回來」，更有留言稱「天啊，台灣護照真的很值錢」，發文者則回覆「據說價值30萬（新台幣）以上」。

不過香港網民則紛紛質疑「香港海關偷護照」這一指控，指出事主轉機期間根本不用辦出入境手續，正常不會有機會見到「香港海關」，且進行行李安檢的人員也非海關人員，所謂「偷護照」的動機也成疑，質疑發文者沒有提供報案紀錄，是在故意帶風向，實情可能只是事主自己弄不見護照又不知，以為過機時才不見，「過X光機只是數十秒的時間，又有大量機場保安跟警察，小偷不會選這時間才動手」。

另有網民指摘發文者限制甚至隱藏其他人的留言，質疑這正是心虛的表現。還有網民發現，發文者為嘉義一所醫院的醫師，質疑其行為有違專業人士的操守。

香港國際機場。(歐嘉樂攝)

事主承認說法武斷

周四晚，事主發文致歉，承認自己確實將「海關」與「安檢」混淆。轉機時隨身行李的檢查屬於安檢程序，並非海關查驗，「感謝各位指正」。又承認自己在未有完整證據的情況下，於發文中影射可能與海關人員相關，確實過於武斷，「對於因此造成香港海關及相關安檢人員的困擾與不公，特此致上誠摯歉意」。

針對有網民詢問報案相關佐證，她表示當下未能即時提供完整說明，部分用詞亦可能讓香港朋友感到不適，或是讓人覺得有造謠疑慮，「對此我同樣深感抱歉」。

她並再次說明事件經過：「親友於2026年2月9日在香港轉機，準備前往西班牙。於隨身行李安檢時，安檢人員請其脫下外套並將護照放置於檢查盒中。當檢查盒通過X光機後，護照即未尋獲。親友當場請航空公司協助聯繫香港警方報案並填寫報案單，隨後將相關資料傳回台灣備查，並於當日返台......目前案件仍在警方調查中，我就不再一一回覆。」

最後，她在帖文附上「報案單」，不過眼利的網民很快發現，事主提供的只是一般的「報失單」，意味著警方不會介入調查，與其一開始認定事件涉及刑事罪行的說法相差甚遠。

事主致歉.。（Threads）

她在帖文附上的「報案單」，其實只是一般的「報失單」。（Threads）

近年針對香港集體造謠屢見不鮮？

事實上，近年來網絡上不時傳出「台灣人在香港遇事」的消息，例如《香港01》去年4月報道，一篇Threads文章寫道，一對台灣夫妻帶3歲女兒到香港迪士尼，結果小孩失蹤，由於打擊太大導致離婚，「這種事情居然在聯絡得到的交友圈內真實發生，我要嚇死了。等等就去買AirTag縫在小孩衣服裡。」

又有台灣網友自稱要從美國回台灣，買了國泰航空便宜的機票，結果在香港機場轉機登機時，竟被分配到「中國國內線」，還遭到「公安」的盤查，差點被拘捕，只因她曾在Facebook批評過韓國瑜。帖文得到超過150次轉發，將近3000個讚。她還指證歷歷地寫道，「好在我有帶著小孩一起回來，港龍航空的空姐跟公安說：要登機了，小孩在找媽媽。那些公安才放棄，讓我上飛機。」、「我認真嚇死！我家小孩也嚇死！」

曾有台灣網民聲稱，自己帶著小孩從美國搭乘國泰航空班機返台，在香港轉機時被分配到「中國國內線」，還被「公安」盤查。（國泰航空網頁）

然而這些文章一出，有網民認為內容過於離奇，根本就是「奇幻創作」，例如「小孩在香港迪士尼不見」一事，多數香港網民留言指出，這麼嚴重的事情，不開記者會根本說不過去，香港警方不可能沒有交代，新聞亦未見任何相關報道，同行者少一人，航空公司也不會毫無過問就讓他門登機返台。

至於「香港轉機遭公安盤查」更是破綻百出，一位在國泰航空任職超過30年的空服員直言自己飛了超過30年，也飛大陸航班，從未發生過「公安盤查」的事件，「更何況，香港轉機不可能有公安啊！」她表示，作者發文太矛盾了，因為國泰航空轉機只有在香港，沒有在大陸其他城市，「我想不通國泰航空何時在『大陸』接駁班機到台灣？」

因此，有網民才質疑，此次「台灣表哥被香港海關偷護照」，不過是類似集體造謠的又一案例。