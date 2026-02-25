台北市12歲以下孩童父母工時日減1小時　市長蔣萬安：人工政府出

台北市長蔣萬安宣布從3月1日起啟動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業不減薪讓這些家長每日可減少一小時工時，減少工資將由市府提供八成補助，台北市成為全台灣第一個實行此計畫的城市。



台媒《聯合報》報道指，許多台灣雙薪家庭對於該政策表達支持與贊同，但也擔憂台灣民間企業恐會因付出外部成本過高不願配合。



夫妻共同育兒（AI生成圖片）

參考韓國經驗 蔣萬安：盼成台北父母育兒的後盾

蔣萬安說明，這個措施讓家裡有12歲以下孩童的家長每日可以減少一小時的工時，更可以彈性選擇是在用在上班晚一小時或下班早一小時，「台北一般上班時間比上學時間晚，但放學比下班的時間早。所以我們要讓爸媽能有彈性，不再為了趕接孩子而焦慮。」

蔣萬安指出，台北市勞動局主動研究了韓國光州試辦育兒彈性工時的經驗認為成效顯著，並且依照台北的狀況，「調整成為最適合我們的模式」。

蔣萬安指出，他要求勞動局不只要受理申請，更要主動走進產業，加強說明溝通，讓企業理解這是對人才的長線投資。

蔣萬安稱，「台北市的方向很清楚，地方先動起來，成為父母最強的育兒後盾。要讓每一位願意生、敢生的家長知道，在台北養育下一代，你不是孤軍奮戰。」

台北市長蔣萬安。（資料圖片）

台北市國小學生家長聯合會總會長邱彥博表示，這個措施對於有需求家長絕對是一大福音，不過企業現階段也面臨缺工問題，若提早下班、減工時，業者生產成本恐會受影響，是否願意配合市府完全落實，有待觀察。

台灣求職網站：對生育率幫助不大，擔憂變成職場歧視

《聯合報》採訪yes求職網發言人楊宗斌，他表示台灣目前《性平法》規定僱用30人以上雇主，若有撫育未滿3歲子女，每天可減少1小時工時或調整工時（如提早1小時上班、提早1小時下班）外家庭照顧假也可以小時計算，因此育有3歲以下子女者，已經有較多工時減少彈性，但這兩者都是減少的工時，雇主可不給薪。

他認為，若政府希望提升生育率，房價及生養費用才是重點。新制對提高生育率助益不大。

楊宗斌也提醒，比較令人擔心的是，育嬰留停已讓雇主錄用時會考慮求職者生育意願，未來可能又多一個可能造成職場歧視理由。