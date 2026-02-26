賴清德最新財產狀況曝光：存款231萬、房貸742萬新台幣

台灣監察院於今日（26日）公布最新一期廉政專刊，披露賴清德、蕭美琴，以及台灣政府多位部會首長與配偶的財產申報資料。這是賴清德就任後的第二次財產申報，顯示其存款為231萬2183元（新台幣．下同，約57.8萬港元）。



資料顯示，賴清德於2025年11月25日申報的存款為231萬2183元（約港幣57.8萬元），較前一年11月申報的1125萬4024元（約281.4萬港元），減少894萬1841元（約223.5萬港元）。房貸餘額為742萬2599元（約185.6萬港元），較上次申報的1246萬395元（約311.6萬港元），減少503萬7796元（約125.9萬港元）。

賴還持有位於台南市安平區的1筆土地及建物，與上次申報相同；另有1輛TOYOTA汽車，亦無變動。

而賴清德妻子吳玫如名下持有美國國庫債券1166萬5856元（約291.6萬港元），較上次減少約19萬元（約4.8萬港元）；本期新增1筆基金，價值1190萬2805元（約297.6萬港元）。

蕭美琴部分，其申報存款共1683萬4129元（約420.9萬港元），較113年6月申報的1524萬9925元，增加158萬4204元（約39.6萬港元）。房貸債務為123萬7275元（約30.9萬港元），較上次減少31萬8526元（約8.0萬港元）。另持有基金446萬2314元（約111.6萬港元），較上次減少約10萬元（約2.5萬港元）。

蕭還持有新北市永和區1筆土地與7筆建物，並將花蓮縣1筆土地與3筆建物交付信託，均與上次申報相同。