美智庫提「地獄景象」具體藍圖　主張台灣建立無人機殺傷帶

美國智庫提出「地獄景象」具體藍圖，主張台灣運用大量低成本無人機結合傳統武器，在解放軍進犯時集中打擊，使襲台代價高到難以承受，在「不依賴美軍直接參戰」的情況下達成嚇阻效果。相關構想亦被視為呼應美國總統特朗普要求盟友承擔更多防衛責任的政策方向。



台媒《中央社》2月27日報道，華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）2月26日發布逾30頁報告，題為《台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛》（Hellscape for Taiwan：Rethinking Asymmetric Defense）。報告主張，台灣應以自身能力為核心，建構一套以大量無人系統為主軸的「地獄景象」防衛藍圖。

「地獄景象」（Hellscape）概念最早由美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）於2024年6月提出。他當時主張，一旦中國入侵台灣，美軍可向台灣海峽大量投放無人系統，「把台海變成無人地獄」，藉此拖慢解放軍行動並爭取其他兵力部署時間。

2023年9月，台灣透過經緯航太科技公司與英國飛思科技公司簽署協議，採購160架土耳其「豺狼」無人機，據悉可武裝搭載Martlet輕型導彈。（Flyby）

報告指出，這一構想的靈感來自烏克蘭以低成本無人機抵禦規模更大俄軍的經驗。然而，報告同時分析，除非美軍在台灣駐軍，否則美方必須依賴射程更遠、成本更高且數量有限的無人系統進行作戰。相較之下，台灣更適合運用小型、低成本無人機進行本土防衛。因此報告強調，「地獄景象」應被視為台灣自身的防衛構想，而非單純的美國作戰方案。

在具體部署方面，報告建議台灣建立一個由登陸灘頭向外延伸、縱深約80公里的4層「海上地獄戰場」。第一層位於距海岸40至80公里海域，運用長程空中、海面與水下無人載具，以及誘餌無人機，搭配反艦巡弋導彈與超音速導彈，對解放軍防空系統發動飽和攻擊。報告指出，在無人機與導彈混合攻勢下，解放軍隊幾乎沒有時間區分真實威脅與誘餌，將被迫全面攔截，迅速耗盡艦載防空導彈，使艦隊暴露於後續攻擊之下。

第二層防線位於離岸5至40公里海域，主要鎖定運送部隊與裝備的登陸艇。報告建議，台灣可預先布設大規模水雷，並在解放軍掃雷與清除障礙時，以無人機與導彈持續攻擊，打亂登陸計劃。

最後兩層防線則位於距岸5公里海域及登陸灘頭。台灣將部署短程武器與具自主攻擊能力的無人機。報告說明，後者可在無須操作員輸入的情況下完成最後一段攻勢，有效阻止敵方干擾無人機與其控制人員間的通訊。

值得注意的是，報告指出，「地獄景象」構想建立在台灣既有的「豪豬戰略」基礎上，並透過納入數以千計的低成本無人機加以強化。鑑於中國很可能對台灣的網絡與指揮管制節點發動電子攻勢，「地獄景象」概念主張採取大規模打擊，並隨著敵軍接近台灣海岸而提高攻擊密度。

這項戰略亦拋棄傳統武器運用效率與目標優先順序的概念，轉而主張，只要是接近台灣的解放軍艦艇，全都應被無限制地攻擊，以在短時間內造成最大程度破壞與心理震懾。

大陸航母「遼寧號」成為台灣「劍翔」無人機系統的假想敵。（資料圖片）

報告同時示警，台灣「豪豬戰略」的執行仍顯不足。報告指出，包括特朗普政府官員在內的批評人士指責台灣缺乏緊迫感。雖然近年國防預算有所增加，但整體投入仍遠遠不足。

報告進一步指出，台灣軍方長期面臨人力短缺與訓練不足問題，在不對稱作戰能力上的投資亦不夠。除了裝備問題外，台灣軍隊在人力、訓練與作戰規劃方面也存在嚴重缺陷，令人質疑其能否抵禦規模更大的解放軍。。

在產業面向，報告建議台灣應將更多資源投入國內國防產業，擴大自主無人機生產能力。報告認為，無人系統能以較低成本提供精準打擊，補足昂貴武器數量有限的缺口，同時在高風險任務中降低官兵傷亡風險。

報告最後強調，若台灣能有效整合大量低成本無人機與既有導彈、水雷與短程防禦系統，將可在不依賴美軍直接介入的情況下，提高北京對台動武的戰略與政治成本，從而強化嚇阻效果。