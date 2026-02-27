賴清德罕見改口稱「大陸」釋善意　陸委會：盼兩岸言論都互相收斂

2月24日，賴清德在公開場合多次以「中國大陸」、「大陸」稱呼中國，並稱希望兩岸能維持現狀。近日，台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，台灣方面善意一直都在，願在對等狀況下與對岸進行對話交流，期盼對岸能釋放多一點善意。



2月24日，賴清德在海基會舉行的「2026大陸台商春節活動」上致詞時，在兩岸方面用了「中國」、「中國大陸」、「大陸」三種稱呼。這與他過去在總統就職演說和「雙十」演說中直呼「中國」不太一樣。部分輿論關注是否向北京釋出善意。

賴清德出席「2026大陸台商春節活動」並致詞。（台總統府）

根據台灣總統府官網，賴清德在海基會活動上說，從蔡英文到他任內，台灣政府都希望能夠兩岸維持現狀。蔡英文第一任曾提出，「對中國的『善意不變、承諾不變』，不會在壓力下屈服、也不走對抗的回頭路；第二任則以更精簡文字提出四個原則：『民主、對話、和平、對等』，充分表達台灣希望能與中國大陸和好相處」。

陸委會：台灣善意一直都在，盼兩岸言論互相收斂

2月26日，台灣陸委會舉行春節後第一場記者會。針對賴清德在台商春節團拜談話中以「中國大陸」稱呼對岸，台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑回應稱，台灣方面的善意一直都在，所做的事情都是為了維護「中華民國」的地位和自由民主制度。

台陸委會副主委兼發言人梁文傑。（陳鄭為/攝）

他表示，不論是賴清德還是海基會蘇嘉全董事長所說的話，態度都是一貫的，願意在對等的狀況之下跟對岸進行對話交流。就任滿月的台灣海基會董事長蘇嘉全，星期二在台灣海基會春節活動上表示，願新的一年，兩岸多一分理解、少一分寒意。

但梁文傑也指出，比較遺憾的是，對岸一直把台灣政府所有的行為一概都說成是「台獨」，把台灣檢察官、公務人員、官員等都列為懲戒對象。

2025年4月1日，東部戰區發布軍事行動主題海報《進逼》。（東部戰區公眾號）

他表示：「希望對岸能夠釋放多一點善意，至少在言論上面大家能夠互相收斂，不要常常在說什麼我們（台灣）自取滅亡、跳樑小丑等這些語言，希望大家能夠互相保持尊重。」

值得注意的是，儘管稱謂上有微調，但近期兩岸實質交流顯得冷淡。梁文傑透露，台北燈節登場，上海派員層級較往年降低。「從頭到尾都沒有接收到上海台辦主任、副主任的申請，不知為何上海方面此次未申請主官層級來台。」梁文傑說。