鄭麗文：228徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，是這代台灣人的恥辱

228和平紀念日前夕，國民黨主席鄭麗文2月27日出席228事件研究的新書發表會。鄭麗文致詞稱，明年是228事件80周年，長達79年的時間，對於這段歷史仍舊陷入因為政治立場不同而有不一樣的敘事。



她認為，228的傷痕並沒有帶來台灣人和解，也還未換來兩岸和平，甚至當年精英所要求的民主制度，在台灣民主化後的今天仍危機四伏，鄭麗文稱，「228徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，這是這代台灣人的恥辱，對不起228事件裡所有犧牲的英靈跟亡魂」。



2月27日，國民黨主席鄭麗文率國民黨副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑等人，前往台北市228和平紀念公園，與新北市228總會理事長洪顯詔、台北市228協會理事長黃秀婉、台北市文化局長蔡詩萍等人，一同向228和平紀念碑獻花致意。(Facebook@鄭麗文)

鄭麗文在致詞時表示，228事變的本質，是來自殖民者、統治者的國家暴力濫用，是台灣人民被奴役、剝削、鎮壓的一段歷史血淚，「看到過去這段歷史，想想今天的台灣，台灣人要主導自己的命運，希望還原歷史真相，更希望從中汲取教訓，不要重蹈覆轍，不再犯類似的錯誤。」

鄭麗文提到，希望228不再是廉價的鬥爭工具，不再是透過歷史挪用、篡改，有助於當下政治正確、主流價值和統治者意識形態的工具，希望包括她在內，所有政治力量應該謙卑謙卑再謙卑，讓民間、學術還原歷史。

鄭麗文表示，非常感謝前總統馬英九非常堅定跟228受難者家屬站在一起，雖然遭受到各方包括黨員、深藍陣營、綠營的誤會侮辱，但馬英九堅定表達對二二八事件的重視。她也很感謝前主席連戰2005年邀請她參加國民黨，啟動兩岸和平破冰之旅。

她提到，2005年的2月27日，國民黨邀請白色恐怖時期的政治犯陳明忠老先生赴國民黨中央黨部，希望歷史真正和解，「從國共和解開始，從遞出和平橄欖枝開始，連戰踏出第一步」。

鄭麗文強調，她有幸擔任國民黨主席，秉持追求和平的責任感，這是國民黨無法推卸的責任，她希望能秉持相同理念繼續守護台灣民主、法治和憲政，締造兩岸和平關係，「讓台灣青年不需要為了追尋自己理想跟土地，必須犧牲青春跟生命，希望下一代年輕人不需要再面對先輩所面對的殘酷歷史。」