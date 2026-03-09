《民族團結促進法》打擊台獨？台官員：促統將從口號轉為法律行動

針對今年全國兩會釋出的對台政策動向，台灣陸委會政務副主委沈有忠表示，北京推動的「促統、促融、反獨、反介入」政策將不再停留在口號層面，預計今年將轉化為具體法律措施與政策行動。



台媒《ETtoday》3月9日報道，沈有忠是日出席由財團法人國策研究院文教基金會舉辦的「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」時表示，兩會正在推動的《民族團結進步促進法》具有重要象徵意義。他指出，若對照二十多年前制定的《反分裂國家法》，可以看出北京對台策略出現轉變。

沈有忠指出，反分裂國家法是「反」，民族團結進步促進法是「促」，從畫紅線防守變成積極去推進。

他進一步分析，過去北京對台論述多強調「反台獨」，如今已提升為「打擊台獨」，而「促進」與「推進」本身也可能成為新的政策工具。他表示，包含境外的中國公民，要求所有的中國人民或境外的中國人民，只要是沒有去促進民族團結，都可以在刑法上可以追責。

沈有忠指出，陸委會觀察到，北京的「促統、促融、反獨、反介入」四項策略，在今年很可能全面進入法律與政策層面，不再只是政治宣示。

2019年10月1日，國慶閲兵，國家主席習近平檢閲了部隊，並發表講話說，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。圖為習近平在天安門廣場舉行的慶祝中華人民共和國成立70周年閱兵式上檢閱部隊。（Getty Images）

談及北京對台「跨國鎮壓」問題，沈有忠表示，根據陸委會統計，目前相關案例已經超過100例，對象涵蓋企業、政府司法人員、軍人、民意代表及一般民眾。「這都是未來2026年我政府部門必須更加去密切關注的情勢。」

沈有忠表示，中共反獨、反入介經由法律結合，變成是一種具體的作為，對於台灣進行分化、軟硬兩手都是非常值得關注。

同時，沈有忠亦提及，北京長期採取對台「軟硬兩手」策略，例如今年兩會期間特別強調擴大紀念國父孫中山誕辰160周年，並邀請國民黨及台灣支持統一人士參與相關活動，藉此強化對孫中山歷史話語權的宣傳。

沈有忠認為，從這些細微變化可以看出，北京今年對台工作將會更多更細緻事務，甚至進入到法律層面。