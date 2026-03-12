四成八民眾認為國民黨「親中」　鄭麗文：這反映中道平衡

國民黨主席鄭麗文周四（12日）透露，與中共總書記習近平的「習鄭會」 ,時間可能會落在4、5、6月，國共兩黨需要磋商，目前仍未確定，但從未規劃在3月舉行。她又表示，民調顯示四成八民眾認為國民黨「親中」，這表示國民黨很平衡，是好現象。



對於日前有民調顯示四成八民眾認為國民黨「親中」，鄭麗文接受廣播節目專訪時回應指，這表示國民黨很平衡，表示大家感覺到國民黨既「親中」，可是又沒有太「親中」，既「親美」，也沒有太「反美」，反而是一個比較中道平衡的態度，認為好現象。

鄭同時表示，「親中」、「親美」這個題目自始就有問題，大家不需要做選擇、選邊站，也不應該選邊站，形容她「全世界都親」。而民進黨方面則失衡嚴重，「仇中」同時又一面倒的偏向美國，然而偏向美國是不對等的態度去跪舔，認為這不一定是美國要的。

另一方面，鄭麗文出訪規劃「先陸後美」，並希望在今年上半年完成。然而部分黨內人士憂心這是否能為國民黨加分，更認為「習鄭會」沒必要在今年舉行。鄭麗文表示，自己頻繁與基層、台灣百工百業的民眾接觸，感受到實際溫度，「此時不去，要等到什麼時候？」指國民黨要讓大家知道，兩岸關係可以有不同的選項，即「和平」，又指這不是國民黨一廂情願，而是要證明給全世界看，和平是絕對可行的一條路。

鄭麗文又認為，兩岸融冰交流與「習鄭會」並非如外界所想般難，還要付「門票」、軍購等條件，只有透過具體行動證明，只要支持九二共識、反對「台獨」，便可達成，各種和平的榮景與紅利都在等著大家。故此，她才會希望在上半年完成到訪問北京及華府。

至於「習鄭會」的具體時間，鄭麗文表示，由於3月中國大陸舉行兩會，所以她從沒想過該月之前會完成，上半年當然是指4、5、6月，國共雙方還要磋商日期。她又批評民進黨阻撓兩岸交流、商業往來，使得台灣百工百業苦不堪言，她的路線讓兩岸往和平方向去走，她具體感受到各界的殷殷期盼。