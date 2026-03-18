不滿入境卡標｢CHINA（TAIWAN）｣　台灣宣布反制將韓國改「南韓」

韓國電子入境卡申報系統將台灣的英文標示為「CHINA（TAIWAN）」一事引發台灣當局關注，台方已對此提出嚴正關切並與韓國交涉，呼籲盡快更正標示，惟未獲韓方正面回應。對此，台灣的外交部周三（18日）指出，本月1日起已依對等原則，將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」。



當局指，對於韓國政府電子入境卡系統的「出發地」及「下一目的地」欄位仍以「CHINA（TAIWAN）」不當稱呼台灣一事，已持續向韓方提出嚴正交涉，要求儘速予以更正。

經跨部會協調後，針對可能因應措施已經完成研議，台灣自1日起，已依雙邊對等原則，將台灣「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，並要求韓方31日前回覆，若未獲正面回應，將在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為。

當局又表示，台韓民間長期在經貿、文化、觀光及人員往來等領域交流密切、互動友好，台灣也十分珍視雙方得來不易的情誼；然而，韓方至今仍未就電子入境卡系統的不當標示進行修正，已引發社會及民意代表高度關切，政府也陸續接獲民眾反映對韓方處理此案的不解與失望。

台方再次呼籲韓方，應秉持相互尊重與對等原則，正視台灣訴求，儘速完成更正。

據早前報道，查詢韓國「e-arrivalcard」網站可見，在信息填報頁面，護照簽發國家/地區欄中，台灣依舊被單獨列為「TAIWAN」；但在出發地、目的地的填寫欄中，台灣的標識均寫為「CHINA（TAIWAN）」。不過，與此不同的是，其他中國地區的標示為「CHINA P.R.」或者「CHINA P.R.（HONG KONG）」「CHINA P.R.（MACAO）」，相比台灣的英文標示多了「 P.R.」。

值得注意的是，「CHINA P.R.」是the People's Republic of China的縮寫形式，即中華人民共和國的英文。而中華民國的英文為Republic of China，陳水扁上任後，曾將台灣的非法定英文謂稱定為「Republic of China (Taiwan)」，並運用在政府官方網站中。