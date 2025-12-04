不滿韓國入境卡標示｢CHINA（TAIWAN）｣　台灣當局交涉促改遭無視

韓國電子入境卡申報系統將台灣地區的英文標示為「CHINA（TAIWAN）」一事引發台灣當局關注。12月3日，台灣「外交部」及台灣在韓國代表處表示，已對此提出嚴正關切並與韓國交涉，呼籲盡快更正標示，惟還未獲得韓方正面回應。



查詢韓國「e-arrivalcard」網站可見，在信息填報頁面，護照簽發國家/地區欄中，台灣依舊被單獨列為「TAIWAN」；但在出發地、目的地的填寫欄中，台灣的標識均寫為「CHINA（TAIWAN）」。不過，與此不同的是，其他中國地區的標示為「CHINA P.R.」或者「CHINA P.R.（HONG KONG）」「CHINA P.R.（MACAO）」，相比台灣的英文標示多了「 P.R.」。

值得注意的是，「CHINA P.R.」是the People's Republic of China的縮寫形式，即中華人民共和國的英文。而中華民國的英文為Republic of China，陳水扁上任後，曾將台灣的非法定英文謂稱定為「Republic of China (Taiwan)」，並運用在政府官方網站中。

對於韓國電子入境卡的名稱標示，12月3日，台灣「外交部」發新聞稿稱，將台灣標示列為 CHINA（TAIWAN）是「錯誤且與事實不符」，同時會造成民眾填寫混淆與不便，並指「對韓國政府不友善的列示感到不滿及失望」。台灣在韓國的代表處亦已多次向韓國政府提出嚴正關切並交涉，要求盡快更正，不過暫未獲得韓方正面回應。