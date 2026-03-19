韓國入境卡標「CHINA（TAIWAN）」　林佳龍：冀韓方正視台灣民意

韓國電子入境卡申報系統將台灣的英文標示為「CHINA（TAIWAN）」一事引發台灣當局關注，台方已對此提出嚴正關切並與韓國交涉，呼籲盡快更正標示，惟未獲韓方正面回應。對此台灣本月1日起已依對等原則，將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，還要求韓方在3月31日前回應。台灣外長林佳龍19日表示，正等待韓方回覆，相信會有一定效果；又指民間支持「台灣就是台灣」，即使韓方民意也是這樣呈現，希望韓方能夠正視台灣民意、從善如流。



韓國電子入境卡持續將台灣的英文標示為「CHINA（TAIWAN）」，對此台灣本月1日起將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，若韓方31日前未正面回應，將對台灣的電子入境登錄表上的韓國標示採取相應作為。而韓國外交部回應指將就此問題協商。

林佳龍表示，目前等待韓方回覆，也將持續交涉。他又指，其實台韓關係良好，包括產業、觀光、文化等各方面交流，希望韓方能夠正視台灣民意，政府交涉秉持對等與尊嚴，盼能促進台韓友好關係發展。被問及預期效果，林稱「相信會有一定效果」，並指民間支持「台灣就是台灣」，即使韓方民意也是這樣呈現，希望對方政府從善如流。

林進一步說明，對方原要在2月1日全面實施入境卡電子化，但已展現一定善意，先維持紙本，因此台灣方的交涉有引起對方注意，希望能有雙方都能接受的結果。當被媒體問到是否擔心韓國人不來台灣，林佳龍則說「不會啦」。