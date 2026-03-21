台積電布局連動台海變局：「美積電」、「日積電」會否成真？

在近期關稅震盪之餘，半導體話題也持續波動。

根據《紐約時報》2月24日報道，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）曾在2023年7月向蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳、AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）等科技巨頭示警，指北京可能最快在2027年採取對台行動，一旦晶片供應忽然斷裂，必將重創美國經濟。

當然，示警本身或許建立在不確定的假設上，也就是所謂「2027年台海變局」，但晶片斷供的結論，應該不算誇大其辭，畢竟半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）2022年委託撰寫的報告就已提到：一旦台灣晶片供應中斷，美國經濟將暴跌11%，是2008年金融海嘯的兩倍。據稱庫克也因此回應，自己會「睜著一隻眼睛睡覺」，也就是保持警醒。

無獨有偶，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）其實也在今年1月的世界經濟論壇（WEF）上示警，表示全球經濟的最大威脅在於對台晶片的過度依賴，尤其全球97%以上高階晶片產自台灣，「如果台灣被封鎖，將是一場經濟災難。」

顯然，隨著AI領域逐漸捲入中美博弈，台灣議題也多了一道晶片殼層，並在懷璧其罪、身負巨寶間反覆游移：台積電躍升美台交流的重點話題，重要性可以說是僅次軍購，卻也因此在海外布局動輒得咎。某種程度來說，其實也就像中美博弈下的台灣議題本身。

圖為2025年3月3日，台積電董事長魏哲家與美國總統特朗普（Donald Trump）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會見記者。（Reuters）

台積電為何布局海外？

首先觀察台積電的布局考量。平心而論，這背後當然有美國的大力推動，但從台積電的所處情境出發，海外布局其實也是必行之舉。

關鍵在於，台積電的先進製程其實面臨英特爾競爭，雙方各有優勢策略，「去風險化」當然也是環節之一。

在台積電的戰略上，2nm工藝已進入商業收穫期，預計將在2026年將快速提升出貨量；3nm工藝毛利率也將在2026年跨過公司平均水準。換句話說，3nm、2nm成功構建了台積電的龐大客戶基礎。

英特爾則是憑藉18A的2nm級工藝，在量產時間上取得了短暫領先；更進一步的14A製程（等效1.4nm）也計畫在2027年進行風險量產，可能再次在量產時間上取得短暫領先。可以這麼說，英特爾希望憑藉激進的技術反覆運算，挑戰台積電長期以來的優勢：在先進製程上供不應求，高度壟斷度又帶來產品溢價。

當然，英特爾的操作未必能夠心想事成，畢竟台積電的技術領導力早在2010年就已成形，就算英特爾當前的18A開局良好，能否持續保持高良率和產能爬坡速度，同時贏得大客戶訂單，其實都還是未知數。

與此同時，台積電也正朝深水區邁進。回顧2025年，台積電的全年營收達1,220億美元，同比大增36%，遠超全球晶圓代工行業20%的平均增速；2026年，台積電預算高達560億美元，其中70%-80%用於先進製程，10%-20%用於先進封裝等，未來三年的總資本支出也將顯著高於過去三年的1,000億美元，正如台積電首席財務官黃仁昭所揭示：隨著2nm、A16以及大量CoWoS產能的建設，這個數字必然顯著攀升。

2025年10月17日，英偉達（NVIDIA，又譯輝達）創辦人兼行政總裁黃仁勳參觀台積電位於鳳凰城的半導體工廠，慶祝首片在美國本土生產的英偉達Blackwell晶圓，並稱「這只是開始」。（英偉達官網）

可以這麼說，宣佈量產只是尖端技術競賽的起點，能否真正穩定、高效、有經濟效益地大規模量產，恐怕才是決定賽事的真實關鍵。即便英特爾或許擁有與台積電同等水準的量產技術，但要直接轉化為客戶（如蘋果、英偉達）願意大規模採用、穩定又高良率的生產線，其實不是朝夕可成。

一來，英特爾的定位終究還是IDM巨頭，要開展大規模的對外代工業務，技術其實只是敲門磚，關鍵還是必須建立完全以客戶為中心的服務體系、保密信任和生態合作能力，而這其實正是台積電專注代工多年所打造的最深護城河：不與自己設計的客戶競爭，所以能贏得蘋果、高通、英偉達、AMD的訂單。

二來，就算英特爾能超克前述障礙，卻還是要面對新的現實高牆，那就是客戶切換代工廠的成本極高，這背後涉及了晶片的重新設計、驗證和測試，除非另一方具有明顯的壓倒性優勢，或存在不可抗力的地緣因素，否則不會貿然更動。

顯然，這也就是台積電必須布局海外的重要考量。關鍵在於，當下英特爾或許還無法在市場與技術上真正挑戰台積電，但尖端產業的去風險化與本土化生產，都正在助推英特爾的吸引力。說得更直接，英特爾不像台積電立足台灣，始終面臨台海衝突的潛在擾動，反而還能藉此主打「美國本土先進製造」，利用這種情境地緣優勢來吸引客戶，削弱台積電的領先幅度。

正因如此，台積電的全球化布局（美國、日本、德國）背後雖有地緣推力，卻也合乎企業本身的長遠考量，也就是用走向全球、分散風險，來系統性削弱英特爾獨特的地緣賣點，並讓這場競賽能更多回歸技術、成本、服務和可靠性的基本面。

2025年6月7日，台積電（TSMC）台灣高雄製造廠全景。（Reuters）

台積電依然不可取代

可以這麼說，當AI與半導體逐漸成為大國博弈焦點，無論是台積電遠赴美、日、歐建廠，還是英特爾獲得美國政府巨額補貼，其實都彰顯政治對於市場格局的深度介入。

如果只看技術層面，台積電當然穩坐產業鏈的最頂端，所以能用技術領先和溢價策略，不斷鞏固利潤和行業控制力；但如果放眼更廣泛的宏觀格局，地緣政治正是台積電的最大不確定性，而這明顯會給英特爾等競爭者創造機遇，並會增加台積電的成本與運營複雜度，布局海外也因此成為必走之路。

不過這種做法，除了會引發台灣內部的「台積電變美積電」焦慮、擴大朝野攻防戰場，也同時會伴隨附帶成本：擴廠對於毛利率的稀釋，其實會在一定程度上侵蝕台積電的整體利潤。說得更直接，布局海外不論更多是主動或被動，台積電一旦要滿足地緣政治需求和客戶（例如美國）的當地語系化產能要求，就必須承擔在成本更高地區建廠帶來的利潤侵蝕。

不過這也同時揭露一個重點：即便美國真的有意讓「台積電變美積電」，受限於技術條件、發展環境、法規限制、工作文化的差異，這也恐怕注定是漫長過程，且會遭遇不少陣痛。

日本廠就是如此。今年2月5日有報道指出，由台積電以及索尼、豐田汽車公司等出資興建的日本先進半導體製造株式會社（JASM）熊本第二工廠，決定採用 3nm工藝生產半導體，而不是 7nm或4nm工藝。這個消息搭配高市早苗打出的「產業升級」口號，被認為將為衰落已久的日本半導體業帶來新生。

當然，如果只聚焦製造晶片的前端工藝，這個判斷或許不算錯，畢竟3nm工藝確實擁有巨大盈利潛力。但問題在於，生產之後還需CoWoS封裝，但日本目前尚無這種先進封裝的大規模生產設施，正如日本也幾乎沒有半導體製造商能夠處理下游工藝。

台積電日本熊本廠。（Kyodo via REUTERS）

因此，JASM 第二廠生產的3nm晶圓，必須運往台積電進行CoWoS封裝。換句話說，最終決定利潤分配的依然不是JASM ，而是JASM的母公司台積電。說得更直接，即便JASM是台積電海外布局的產物，其盈利多寡、命運歸屬還是不全然聚焦日本，即便日本能藉此吸引尖端工廠落戶國內，利潤的關鍵仍然在於海外。

顯然，人工智慧革命已在潛移默化間改變半導體產業的重心。過去，半導體的價值在於電晶體的小型化；如今，卻要仰賴前端和後端工藝的集成。所以即便3nm工藝將在日本落地，問題的關鍵也不在於節點本身，而在日本能否制定包含下游流程的一體化戰略。如果日本能成功建立先進的CoWoS封裝基地，整個產業鏈勢必水漲船高；但如果日本功敗垂成，那麼即便擁有先進的半導體工廠，其大部分利潤也將取決於海外市場。

基本上，這正是當前台積電海外布局的縮影，也就是位於台灣的台積電本身，依舊是不可取代的存在，所謂「美積電」、「日積電」說法雖然不全是空穴來風，卻必然要受現實條件限制，並也因此進展緩慢。正因如此，台積電董事長魏哲家其實也多次直言，大部分產能還是會增加在配套最完善、進展也最順利的台灣。

當然，即便如此，台積電從因應客戶要求、自身戰略規劃的考量出發，仍會繼續海外布局，並也無法外於地緣爭奪的壓力。歸根結柢，這是一場圍繞技術路線、出口管制、商業模式、國家意志的深層競爭。