解放軍攻台美國是否協防？葛來儀：悠關國際信譽

近日，美國學者、德國馬歇爾基金會（The German MarshallFund）印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）在一場研討會指出，台灣是美國國際信譽的核心，如果北京發動「武統」台灣而美國不協防，美國的國際領導力將面臨挑戰，屆時世界各國會觀察美國舉動，認為必須走向自我防衛，可能更多國家因此發展核武。



據中央社報道，自去年中，布魯金斯研究所（Brookings Institution）與蘭德公司（RAND Corporation）舉行系列專家討論會，邀請亞太學者群就「海峽路口，美國對台政策路徑」議題提出看法。3月23日，上述機構發表專家報告並舉行研討會。

葛來儀會上指出，台灣的民主韌性很重要，因為相對於中國共產黨，台灣是其他的選項，展現民主得以在中華民族社會運行，是向全球證實的實例。同時，台灣對美國經濟極其重要，由於晶片及資通訊零件，台灣去年成為美國第四大貿易夥伴，重要性超越德國。台灣先進半導體在全球供應鏈佔比達九成，雖然特朗普政府官員希望美國能佔四成，台灣也有不同看法，但這對美國是挑戰，也對美國維持經濟競爭力與繁榮非常重要。

葛來儀認為，台灣是美國國際信譽的核心，一旦中國大陸進攻台灣而美國不協防，不光是亞洲，各國都會觀察美國舉動，認為必須走向自我防衛，可能更多國家因此發展核武。無論在亞洲或其他地區，這隱含美國國際領導力面臨挑戰。

外交關係協會（CFR）研究員塞克斯（DavidSacks）則指出，台灣是獨立實體，擁有軍隊、外交政策、政治體制並舉行選舉，多數人認為這是當前政治現狀。然而，在基本事實與各方認定的運作戰略上，台北、華府與北京就台海現狀各朝不同方向推進，北京當然積極朝統一方向施壓；美國反向維持台灣自治。他不確定各方在台海架構上的看法對實際發展是有用的。他強調，台海局勢變化很大，各方都在施壓，試探紅線與界線一級壓力可到哪裏。