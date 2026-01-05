武統學者讚美軍活捉馬杜羅　突嬲到崩潰爆粗哽咽自摑：我不是人了

美軍1月3日對委內瑞拉發動大規模攻擊，並成功活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其妻子，引發國際關注；中國外交部1月4日譴責美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則，並呼籲立即釋放馬杜羅和其夫人。



主張武統的大陸學者李毅，也分享對此事的看法，後來甚至竟氣哭，情緒激動當著鏡頭頻爆粗口，還自搧巴掌，引發網友討論。

李毅談論美軍跨洋作戰，一夜就逮到馬杜羅，氣到哽咽。（YouTube@@Liyikanshijie2024）

李毅在影片中情緒激動，氣憤拍桌、頻爆粗口：

美軍襲委內瑞拉 一夜抓獲馬杜羅夫婦

委內瑞拉境內多處軍事設施在當地時間1月3日，突然遭到美軍襲擊，委內瑞拉總統馬杜羅宣佈進入國家緊急狀態，怎料宣佈不久，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示已生擒馬杜羅夫婦並遣送回美國。

根據美軍的說法，這次任務名叫「絕對決心行動」，美軍從西半球20個基地，出動包括F-22、F-35和F-18等各式戰機，還有E-2空中預警機、B-1轟炸機和無人機，成功在2個半小時左右完成任務，而且美軍毫髮無傷。

美國司法部長邦迪隨後證實，馬杜羅夫婦已於紐約南區法院遭到起訴，其罪名包含：

「毒品恐怖主義」

「走私可卡因」

「持有槍械及破壞性裝置」

「試圖利用槍械及破壞性裝置對付美國」



內地武統學者李毅發片 氣到自搧巴掌

而以鼓吹武統台灣而聞名的內地學者李毅，1月4日在其YouTube頻道發佈2部影片，談及對此事的看法。他在上集先是大讚美國打得漂亮，甚至直言：

我們將來打台灣能不能也打漂亮一點，向世界顯示我們是多麼能幹。

還不斷揚言要解放軍學學美軍，把台灣陸海空軍司令、台北市警察機關等單位全買通：「讓解放軍拿著公安部的逮捕證，能不能把賴清德抓到北京受審。」

另外，他在下集中特地搜尋美國到委內瑞拉的直線距離，氣憤拍桌表示：「有人說跨洋作戰很難吶，大陸離台灣180公里，人家這聽到了沒有，佛羅里達州離委內瑞拉最近1800公里，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas，又譯卡拉卡斯）到美國首都華盛頓3300公里，照活捉！我都覺得我都不是人了，我X！」語畢，他情緒激動，在鏡頭前直接哽咽，甚至氣到自搧巴掌。

相關片段曝光後被分享到社交平台Threads，引發熱議，不少台灣網友大酸：

「美軍能抓走馬杜羅是因為人家是美軍」

「不是買通，是美軍計劃周詳，戰技優良」

「會自我檢討算不錯的」

「看在他搧自己的那個巴掌有點力道，我就不要再罵他了」

「他在氣他自己離台灣180公里而已抓不了任何人嗎」

「氣自己國家不爭氣」



