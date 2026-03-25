台灣去年出口值排名全球第12　創30年最佳紀錄

台灣去年出口表現再創新高，據台灣財政部統計處指出，去年在人工智能（AI）應用快速擴展帶動下，全球貿易動能升溫，台灣出口總值達6400億美元，佔全球比重2.4%，排名全球第12，較2024年大幅前進4名，創下自1994年以來最佳紀錄。



台媒《中央社》3月24日報道，台灣財政部統計處發布最新財政統計通報說明，2025年全球經濟受AI需求帶動，各國貿易表現普遍回溫。依據世界貿易組織（WTO）統計，去年全球出口總值達26.3萬億美元，較2024年增加7.2%。

在主要經濟體排名方面，中國大陸以14.4%的出口佔比居全球首位，其次為美國8.3%、德國6.7%、荷蘭3.8%。香港則前進3名，以2.9%排名第5，日本以2.8%排名第6，韓國則以2.7%排名第8。

長榮海運貨輪。（長榮海運官網）

報道指出，台灣去年出口排名由2024年的第16名升至第12名，表現顯著提升。台灣財政部統計處表示，台灣出口總值達6400億美元，佔比2.4%，「排名全球第12，較2024年前進4名，刷新1994年以來最佳紀錄」。此外，新加坡亦前進1名，以2.2%排名第14。

在進口方面，台灣去年進口佔全球比重為1.8%，排名第19，較2024年下滑1名；，香港與韓國分列第6與第12，新加坡則位居第18。

若合併進出口總額觀察，台灣2025年全球排名第15，較2024年前進3名，為自2003年以來最佳表現，顯示整體貿易規模同步擴大。

台灣財政部統計處進一步分析指出，台灣出口成長主要受惠於AI相關需求，以及半導體與資通訊供應鏈的競爭優勢。去年台灣出口佔全球比重較2024年提升0.5個百分點，增幅超越多數主要經濟體。相較之下，中國大陸、美國、德國、日本與韓國佔比則下降0.1至0.2個百分點。

若從長期趨勢觀察，與2016年相比，中國與台灣出口佔比表現較佳，分別上升1.3與0.7個百分點；德國與日本則分別下降1.6與1.2個百分點，美國與韓國亦分別下滑0.7與0.4個百分點。