出口國變最大進口國　中國每年買石油花多少錢？

中國有石油資源，產量還能躋身世界前列，卻仍要大量進口原油，並成為第一大進口國，這是為甚麼？中國買石油每年又要花多少錢？



1993年重回淨進口國行列

中國石油產量遠追不上需求，只能靠大量進口維持社會生產。圖為大慶油田運作中的抽油機。（Getty/當代中國授權）

上世紀50年代中國發現大慶等大型油田後，石油進入自給自足階段，並在70年代開始有能力出口。當然，能夠實現自給自足和出口，除儲量和產能，還取決於本身的需求。

用更直白的說法，是那時期中國經濟落後，對石油需求量並不高，所以石油夠自用之餘還有「富餘」可以出口。

1978年改革開放，中國經濟高速發展，工業、交通等各領域對石油需求猛增。此後即使找到新油田，可是產量增長漸追不上消費量增長。畢竟，中國受油田規模、原油品質、開採成本等制約，產量不可能與頂級富油國看齊。

因為消費需求猛增，至1993年，也就是開始出口石油的20年後，中國便從淨出口國回歸淨進口國行列。這一年，中國石油消費量為1.5億噸。

2010年成製造業第一大國

中國是「世界工廠」，生產所需要的石油產品數量龐大。（Getty/當代中國授權）

此後中國石油消費量繼續攀升，2001年是一個重要節點，當年中國加入世貿組織，製造業和經濟發展再提速。

到2010年，中國便取代美國成為製造業第一大國，成為了「世界工廠」。此際中國石油消費量增至4.4億噸，原油進口量和佔比愈來愈高。2015年左右，中國原油進口量超越美國，自此一直保持最大原油進口國的位置。

有一點要注意，中國雖然是最大原油入口國，石油消費量卻從未超越長期排第一的美國。美國雖然消費量更大，然而本身擁有足夠多石油，對進口依賴程度完全可以降低。2010年代後期美國積極開發頁岩油後，更可以大量出口石油。

中國在進21世紀的第三個十年後的情況如何？資料顯示，中國大陸2023年的石油消費量已超7.5億噸，佔全球的大約16%，仍是世界第二。同年中國的原油產量雖然維持在2億多噸的高水平，惟已經約70%石油依靠進口。

對外依存度過高 存在風險

中國石油供應對外依存度高，存在巨大戰略風險。（視覺中國/當代中國授權）

還是2023年，中國用於進口石油的資金，達到天文數字的3,000多億美元，佔當年總進口額的12%以上，幾近超級工程雅魯藏布江下游水電站造價的兩倍。

必須強調的是，國際上公認的石油對外依存度警戒線為50%，而中國進口石油比例已是70%水平，屬非常高風險了。風險在哪？沒法完全自主控制石油供應，輕則國際油價波動會影響國內生產成本，威脅經濟發展；極端情況則石油供應中斷，社會停擺。

中國如何應對？在國內供應不可能驟然增加的現實下，拓展石油進口渠道、優化能源結構、發展新能源等都是大方向，但這將再作探討。

另外，中國自家的石油資源集中在哪些省區、從甚麼國家進口石油，相關問題亦會另文再述。

