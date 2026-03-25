捷克參議院長擬6月再度訪台　或影響總理訪問大陸計劃

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）時隔6年計劃再次訪問台灣，時間可能在6月初。與此同時，捷媒報道指，捷克總理巴比什（Andrej Babis）正考慮訪問中國大陸，維特齊的訪問，可能影響到他的計劃。巴比什又拒絕透露維特齊是否被允許搭乘政府專機訪台。



2020年，維特齊首次訪問台灣，並在立法院演說時表示「我是台灣人」，引起廣大迴響。此後，維特齊多次接獲台方邀請，並決定再度訪台。據捷克《尊重報》（Respekt）報道，維特齊希望在今年暑假前再次訪台，計劃率龐大的商務代表團前往，並希望加強大學和研究機構之間的合作，複製2020年的訪問成果。繼維特齊上次訪台後，台灣已投資在捷克3300萬美元，涉及研究、創新與先進技術領域。

2020年9月，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）在象徵台捷友好的看板上簽完名後，將手中的筆交給時任台灣外長吳釗燮。（陳卓邦／多維新聞）

就再次訪台的原因，維特齊表示，長期以來，台灣一直是捷克的可靠夥伴，捷台有著30多年的互利合作，在貿易、科技創新和文化等領域都取得顯著的成果。他又指，台企已在捷克創造超過2.4萬個就業崗位，並強調安全層面的重要性。他認為，台灣憑藉技術實力、勤奮努力和務實精神，已成為全球戰略性晶片生產領域不可或缺的參與者，並憑藉自身尖端技術在國防領域也取得長足進步，而這對歐洲同樣至關重要，因歐洲正被迫重新思考如何保障自身安全，「從這個角度來看，台灣對歐洲而言也是一個重要的機會」。

然而，交通方式仍是未知數。過去，分配政府專機由捷克國防部決定，然而近期，因應中東撤僑航班達到高峰，巴比什決定，政府專機的使用權改由總理直接決定，而不再由國防部負責，這可能使維特齊的訪台計劃變得複雜。同時，捷克政府希望在今年內訪華2次，時間可能與維特齊的訪台時間重疊，導致外交佈局的不確定性增加。

圖為2025年10月4日，捷克前總理、億萬富翁巴比什（Andrej Babis）慶祝在大選中勝出，再度出任總理。（Reuters）

外交人士對《尊重報》透露，巴比什正考慮在同時間訪問中國大陸，藉此改善雙邊關係並達成商業協議，維特齊訪台可能讓事件變得複雜，北京不但可能對維特齊的訪問感到不滿，也對他的訪台時間不悅，因為可能與六四事件紀念日重疊。而作為交換條件，北京也可能會要求巴比什阻止維特齊使用政府專機，降低他此次訪問的外交重要性，以換取達成某些協議。

當《尊重報》詢問是否提供維特齊政府專機一事，巴比什僅答道「政府決定」。巴比什的執政聯盟夥伴，尤其眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）領導的「自由及直接民主黨」（SPD）則已表達明確立場：他們已私底下表示反對，稱若是維特齊的情況，不要指望能使用政府專機。