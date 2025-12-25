柯文哲在法庭爆粗丟水瓶　檢方斥無視法治　求刑28年半

前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率弊案，台北地方法院24日（周三）進行全案言詞辯論終結，定於明年3月26日宣判。



檢察官以柯文哲曾在法庭爆粗、丟擲水瓶、放任支持者包圍地檢署等，認定柯無視法治、犯後態度不佳，建請法院依違背職務收賄罪、公益侵佔政治獻金、背信等罪嫌，判處他28年6月徒刑。



台媒《聯合報》報道，檢察官針對柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇量刑表示意見時指出，柯文哲為獲得沈慶京、威京集團支持及資金，以市長權力護航京華城公司取得高達百億元（新台幣，下同）不法容積，並收受賄款，且柯文哲身為民眾黨主席，明知政治獻金的公益性，仍將他人捐給民眾黨款項侵佔入己，並以商業交易外觀掏空政治獻金，足見他不受公開監督、無視法治的心態。

檢察官稱，柯文哲在偵審程序一再聲稱遭受「政治迫害」、「政治偵防」，審判期間多次在法庭上以不當言詞或髒話辱罵檢方，並向檢察官丟擲物品（意指柯文哲先前丟擲水瓶一事），又以自己名義在社交網站張貼文章或圖卡，扭曲審判過程及證人證詞、攻擊檢察官、法官及對自己不利的證人。

檢方也指，柯文哲容任支持者包圍地檢署、網絡恐嚇檢察官、法官等，對司法施加壓力，此種不尊重司法的做法，已經不僅是針對檢察官，包括地院法官、高院法官，都受到高度壓迫，史無前例，建請法院判處其28年6月徒刑。