柯文哲判囚17年｜國台辦批台當局：大肆操弄司法，施行｢綠色恐怖｣

3月26日，前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案一審被判處有期徒刑17年，剝奪公權6年。同日，國台辦回應稱，賴清德當局為謀取政治私利，大肆操弄司法打壓政治異己，施行「綠色恐怖」，大搞「順我者昌、逆我者亡」的一套，已經激起島內越來越多的民怨與反對。



據此前報道，前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉及的京華城發展項目弊案及政治獻金等其他案件遭起訴4罪，台北地方法院周四（26日）下午一審宣判，合併判處應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，可上訴。這也意味他將無緣參選2028年台灣的總統大選。

前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（柯文哲FB）

3月26日，國務院台辦發言人朱鳳蓮答記者問，有記者提問朱鳳蓮對此有何評論？

朱鳳蓮表示，我們注意到了有關情況。賴清德當局為謀取政治私利，大肆操弄司法打壓政治異己，施行「綠色恐怖」，大搞「順我者昌、逆我者亡」的一套，已經激起島內越來越多的民怨與反對。多行不義必自斃，其倒行逆施必遭台灣民眾反對和唾棄。