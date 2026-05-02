賴清德飛抵斯威士蘭　外交部：「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄

賴清德原計劃4月22日至27日出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，或譯史瓦帝尼），但因有非洲三國家拒絕向其專機發放飛行許可而取消。5月2日，賴清德在Facebook發文宣布已抵達斯威士蘭。



外交部則批評，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。



賴清德指出，原訂4月22日的出訪，因為非預期的外力而暫緩，「經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，終於在今天順利抵達，儘管晚了幾天，但斯威士蘭人民依舊給了最熱烈而溫暖的歡迎。」

賴清德表示，此次出訪的核心目標在於鞏固台灣和斯威士蘭雙邊關係，期待透過此行在「經濟、農業、文化及教育」四大領域建立更緊密的連結。

賴清德在Facebook發文宣佈抵達斯威士蘭。（賴清德Facebook）

5月2日，外交部發言人就賴清德搭乘斯威士蘭國王「私人飛機」一事答記者問，發言人稱，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。

外交部發言人批評，賴清德之流在國際上灰頭土臉的遭遇再次表明，一個中國原則早已成為國際關係基本准則和國際社會普遍共識。無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力、以什麼形式「豢養他人」，都是枉費心機，改變不了台灣是中國一部分的事實。

發言人稱，無論「台獨」分裂勢力如何隱形變異，都改變不了人人喊打、抱頭鼠竄的命運，「我們奉勸斯威士蘭等個別國家看清歷史大勢、順應時代潮流，不要為少數『台獨』分裂分子火中取栗。」