特朗普將與賴清德通話？　台官方：目前沒有相關消息

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月20日表示，他會和賴清德通話，致力應對台灣問題。對此，中國外交部5月21日表示，中方堅決反對美台展開官方往來，中方敦促美方落實好中美元首會晤重要共識，兌現所作承諾和表態，慎之又慎處理台灣問題。



台灣立委則針對此事詢問台總統府秘書長潘孟安，他表示，「目前我們沒有接到任何相關通話的安排，如果有通話的話，也會來跟大家來做說明」，他強調，台美之間關係暢通無阻，若有通話將對外說明。



2026年5月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席海岸防衛隊學院（U.S. Coast Guard Academy）的畢業典禮。（Reuters）

路透社指，若然成真，該通話將是一次重要的外交發展，因為自1979年美國改與北京建交以來，美國、台灣領導人就再未直接對話過。2016年12月時，特朗普曾與蔡英文通電話，特朗普當時尚未上任，為美國總統當選人。

中國外交部發言人郭嘉昆5月21日主持例行記者會時稱，「中方堅決反對美國同中國台灣地區開展官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是一貫、明確、堅定的。」

他指中方敦促美方落實好中美元首會晤重要共識，兌現所作承諾和表態，慎之又慎處理台灣問題，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定和中美關係穩定發展態勢。