賴清德：生一個小孩政府給108萬台幣　家庭主婦每月領5000元台幣

賴清德近日表示，在面對少子化的挑戰上，台灣政府其中一項對策是明年起預計提供0到18歲成長津貼，每個小孩每月5000元（新台幣，下同，約港幣1237元）；此外，未來家庭主婦也能享有每月5000元補助。



賴清德周日（24日）在參加活動時再強調，生一個小孩，若從出生一路領到18歲，總計可領到108萬元（約27萬港幣）。



在面對少子化的挑戰上，賴清德提出明年起提供0到18歲成長津貼。（Unsplash / @sandeep_kashyap）

台媒《聯合報》報道，賴清德周日前往嘉義五顯帝廟進行贈匾朝拜儀式。隨後說明施政成果時表示，未來預計實施0歲到18歲的孩子，每個月可以領取5000元育兒津貼的政策，若從出生一路領到18歲，總計可領到108萬元，這筆錢不僅能減輕家長負擔，也能存起來作為未來讀大學或創業的基金。

賴清德又表示，政府也積極照顧老年人與弱勢族群，未來每個月的老農津貼將提高至1萬元，對於參加「國民年金」的家庭主婦，每個月也至少能領取5000元。

台行政院早前表示，相關福利政策預算部分涉及到修法工作，行政院預計最快本周提出完整方案，希望可以明年開始上路。

由於新政策牽涉龐大的預算編列，方案需要台立法院通過才能正式實施。