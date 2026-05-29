非AI產業全面失速？經濟學人：日韓台陷產業失衡與出口集中風險

人工智能（AI）浪潮帶動半導體與高科技產品需求激增，日本、韓國及台灣近年出口表現亮眼，但英國《經濟學人》近日分析指出，東北亞經濟體正逐漸形成高度依賴AI產業與少數出口市場的發展模式，在傳統產業遭中國競爭擠壓、內需消費疲弱的背景下，未來恐面臨結構性風險。



《經濟學人》指出，受惠於AI熱潮推升高科技產品需求，台灣去年出口大幅成長40%，帶動經濟表現強勁；韓國大型企業過去一年營業利益暴增159%，日本企業獲利也創下歷史新高。

不過，若將半導體及AI伺服器等產品排除在外，情況則截然不同。《經濟學人》報道指出，台灣非AI相關出口自2022年以來已萎縮40%，韓國非AI出口陷入停滯，日本工業產出則持續下滑。在汽車、化工等傳統製造業領域，中國企業正快速追趕甚至超越台日韓企業。

日本與韓國皆在全球半導體產業中扮演重要角色。（Getty Images）

《經濟學人》指出，台灣部分機械製造商已開始安排員工放無薪假，中國汽車品牌則逐步在日本市場擴大影響力，韓國電池產業則受到中國電池龍頭寧德時代（CATL）競爭衝擊，部分工廠開工率僅剩五成。

此外，在化工產業方面也同樣面臨挑戰，報道指出，受中國產能過剩影響，化工產品價格持續下跌，日本化工產值自2019年以來縮減四分之一，韓國自2022年以來則萎縮約五分之一。報道認為，這使東北亞製造業結構愈來愈集中於少數高科技領域。

報道介紹，目前晶片及AI相關設備已佔韓國出口超過40%，較兩年前增加一倍以上，台灣AI相關產品佔出口比重更已高達80%，遠高於疫情前約五成的水準。與此同時，日本、韓國與台灣非AI相關工廠產出近年普遍下滑，顯示產業結構逐漸向少數科技產業傾斜。

《經濟學人》認為，東北亞未來對AI產業的依賴程度可能進一步提高，但也衍生兩大風險。

首先是經濟對出口依賴持續加深，其次則是出口市場與產品過度集中。根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）統計，若綜合考量出口產品種類與客戶分布，東北亞出口集中程度比已開發國家平均高出73%。

其中台灣情況最為突出。報道指出，台灣約三分之二以晶片為主的出口產品流向美國與中國市場。《經濟學人》分析，整個東北亞如今同時面臨來自中國工業競爭以及美國關稅與政治壓力的雙重挑戰。

台積電創辦人張忠謀曾呼籲，半導體晶圓製造是台灣第一個在全世界得到高度優勢的產行業，這個優勢得來不易，守成更不容易，呼籲政府、社會大眾及台積電自身，都要努力設法守住它，但如何守住卻不無疑問。（資料照片）

另一方面，區域內部消費市場長期偏弱。報道指出，日本民間消費約佔GDP的53%；台灣與韓國則僅約40%，遠低於已開發國家平均約60%的水準。

《經濟學人》認為，這與數十年來政府長期扶植出口導向產業有關。透過補貼企業與勞工，以及將家庭儲蓄導向大型企業投資，生產與出口始終優先於消費發展。

報道指出，出口龍頭企業在各國均具有相當影響力。例如全球晶圓代工龍頭台積電創造的附加價值約佔台灣GDP的9%，市值更佔台股總市值約一半；三星電子與SK海力士則長期在韓國政經體系中扮演重要角色；日本大型出口企業也長年受到官方政策支持。

然而，這些大型企業在吸納人才與資本的同時，也進一步擴大產業間落差。報道引述哥倫比亞大學學者盧考斯卡斯與島袋由美子的研究指出，受到制度保護的大企業勞工可被視為「勞動貴族」，享有較高薪資與福利待遇。

相較之下，效率較低的小型企業卻吸納韓國約60%、日本約70%、台灣約80%的就業人口，形成龐大的低薪勞工群體，削弱整體消費能力。

在台灣，電子產業雇用約十分之一勞工，但薪資水準比全國平均高出70%。然而，多數非科技產業薪資成長有限，使台灣經生活成本調整後的平均薪資水準，僅與西班牙相近。

2025年5月2日，美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳出席「2025山與谷論壇」（The Hill and Valley Forum），他表示人工智能（AI）正在掀起一次新的工業革命，而AI工廠（AI Factories）則是革命核心。（YouTube/ @HillValleyForum）

報道也提到，台灣25歲至34歲人口中，超過80%擁有大學學歷，但青年失業率約12%，超過整體失業率三倍。部分年輕人因此選擇赴海外發展，每年約有50萬名台灣居民離開本地尋求工作機會。

《經濟學人》最後警告，東北亞當前繁榮在最佳情況下僅由少數產業與族群共享；若AI需求成長放緩，過度依賴半導體出口的風險恐將浮現。

報道指出，晶片產業向來具有高度景氣循環特性，但東北亞各經濟體並未趁著AI榮景推動產業多元化，反而更加集中於出口、半導體與AI產業發展。《經濟學人》認為，這等同於同時押注出口成長、半導體繁榮，以及中美兩大市場持續買單，形成一場風險極高的「三重賭注」。