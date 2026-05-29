台灣立法院三讀通過今年特別軍購預算22億元　全數以舉借債務支應

台灣立法院院長韓國瑜29日主持台灣立法院會，完成三讀通過台灣今年度特別軍購預算案，預算金額僅減列業務費200萬元（新台幣，下同，約合港幣50萬元），其餘均照列，共88億1057萬1000元（新台幣，下同，約合港幣22億），全數以舉借債務支應。



台灣立法院5月8日三讀通過上限新台幣7800億元版本《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，明定第一批軍購發價書預算上限3000億元、第二批軍購發價書預算上限4800億元，採一年一期方式編列。台灣行政院於條例通過後1個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。

行政院就第一批對美軍事採購預算採一年一期編列，擬定總經費需求約新台幣2949億9098萬元，今年則先編列88億1257萬1千元，最終，台灣朝野立委耗時40分鐘審完，朝野達成刪減業務費共200萬元共識，且不需進行政黨協商。

根據台灣行政院提案，首批對美軍購項目包括M109A7自走砲、海馬斯（HIMARS，台灣稱海馬士）多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項。

美軍「海馬斯」火箭發射系統。（Getty Images）

國民黨立委：140億美元軍購案至今完全沒有消息，政府應向美方了解

民進黨立委陳冠廷對此表示，他已經盡最大努力儘快排案審議。但過程還是有缺憾，其中委製、商購，特別是無人機、反無人機、彈藥整備維保等等，還沒辦法包括在這次條例。他呼籲在野的國民黨民眾黨，行政院如果未來有提出特別條例，希望能夠不分朝野一致支持。

此前美媒報道，海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪）5月22日（周四）表示，為確保特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府有足夠彈藥應付伊朗戰爭，美國正暫停向台灣出售價值140億美元（約1100億港元）的武器。

2026年5月19日，美國華盛頓，海軍代理部長曹洪（Hung Cao，又譯高雄）在國會舉行的參議院軍事委員會聽證會上發表講話。（Reuters）

國民黨立委徐巧芯則說，今日終於順利審議通過第一波預算，也證明國民黨不反對國防預算，而是負責任監督納稅人預算，確保安全建設更有效率。

至於外界關心第二波140億美元軍購案至今完全沒有消息。徐巧芯則表示，台灣政府不應該只是消極等待，應該主動向美方瞭解，釐清是否延宕，有無調整或其他變數，並誠實報告。