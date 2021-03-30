蘇彝士運河長賜號擱淺全球每分鐘損失半億　航運專家曝賠償可能

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-30 12:29

全球都在猜，長賜輪擱淺到底要賠多少錢？針對全球海事法規定，船公司不需因為貨物無法準點送達就要賠錢；至於船舶卡在河道上，還必須要釐清責任。根據運河每天通過船舶價值來推估，卡船事件全球每小時損失4億美元（約港幣31億元），一分鐘港幣逾5千萬元。

其實，大家都在討論長賜輪擱淺要賠貨主多少錢？陽明今日法說也正式告訴大家，根據全球海事法的船舶運載合約，海運業者對於貨主的交貨期無法準時送達時，船公司並沒有責任，延誤的一、兩周也不會造成賠償的問題。

航運專家指出，因為船舶在全球航行，海上時間很長，有可能遇到各種天災因素影響，業者有必要盡全力準時將貨物送達，但如果因為船舶延誤到港就要賠，這波全球大塞港，恐怕全球船公司、保險公司都賠不完。

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依據專業機構Lloyd's List估算，蘇伊士運河西向航道每天運輸價值約51億美元的貨物，東向航道則運輸價值約45億美元的貨物。這起「塞船」事件導致雙向航運停擺，每天價值約96億美元的航運也跟著被卡住。

海運專家指出，長賜輪已成功上浮，根據外電，埃及總統顧問馬米希（Mohab Mamish）表示，蘇伊士運河可望開通。開通後，正在等待的300多艘船舶還是會陸續通過蘇伊士運河，相關的通過運河的費用也會收足，所以到底賠償是多少?現在應該很難估出來吧。

陽明總經理杜書勤表示，長榮海運長賜輪擱淺在蘇伊士運河，對運輸供應鏈有一定衝擊；至於船公司賠償問題，全球海事法規定，延誤的一、兩周不會造成賠償的問題。

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