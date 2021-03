美媒訪談：兵力推演解放軍數分鐘內殲滅台灣空軍　美國欲救無從

撰文: 陳宗逸 最後更新日期: 2021-03-31 19:04

3月底美國媒體《國家安全》(National Security)發佈一篇訪談文,題目為「中國不斷成長的軍力將使人懷疑美國能否防衞台灣」(China's Growing Firepower casts doubt on whether U.S. could defend Taiwan)的訪談文,內容受訪者包括美國國防部前助理副部長賀曼內克(David Ochmanek)等學者與官員。受訪者透露,美軍曾在近年於五角大廈內進行兵推,「代表紅軍的中國很輕易地在數分鐘內消滅台灣空軍…」(「red team」resembling China, Taiwan's air force is wiped out within minutes,…)。

美國前國防部副助理部長揭露,五角大廈兵推顯示,台空軍將在解放軍攻台作戰的數分鐘內,被完全殲滅。(U.S.DoD)

這篇報導指出,美國國防部從2018年就開始向高層提出警告,認為美軍只要在現代化的發展上稍有遲疑,將在2025年之後無法阻止中國大陸對台侵略。而根據五角大廈兵推的內容,不僅台灣空軍將在數分鐘內被「團滅」,同時美國在太平洋的空軍基地也將遭到攻擊,而美軍航母戰鬥羣將被解放軍長程導彈、以A2/AD(反介入/區域拒止 Anti-Access/Area Denial)戰略阻擋在第二島練外,無法即時增援受攻擊的台灣與美軍基地。

他更進一步表示,「即使代表美軍的藍軍選擇堅定介入戰局,美軍也不見得能成功阻止解放軍所代表的紅軍入侵。」(Even when the blue team in our simulations and war games intervened in a determined way, they don't always succeed in defeating the invasion.)報導中更指出,與賀曼內克看法一致的,還有即將卸任的美軍印太司令部司令戴維森上將(Philip Scot Davidson),戴維森上將曾在近期對國會警告,美國正在失去對中國的相對軍事優勢,北京有可能在2027年之前出兵攻台,此議論曾經在之前引起國際震撼。

美軍普遍憂心,解放軍射程越來越長、射速越來越快的導彈,將會阻礙美軍馳援太平洋基地甚至台海戰事的能力。(AP)

報導中也提到,20年前的1996年台海危機時期,五角大廈可以憑藉徹底的空優以及部署在台灣東部的航空母艦,壓制北京軍力。但是解放軍近年來的軍事投資顯然正在消弭這種優勢。「只要看看中國的軍力部署,很容易就能看出他們的目標,因為他們所建立的所有軍力,幾乎都可以用來攻擊台灣」(When you look at the numbers and ranges of systems that China deploys, it's pretty easy to deduce what their main target is because pretty much everything they build can hit Taiwan.)

五角大廈兵推顯示,台灣持續堅持投資高單價的戰機與主力艦等裝備,將會在台海戰事時成為活靶,毫無生存能力。(陳宗逸/多維新聞)

對於解放軍射程越來越長的導彈發展,美國國防部多位官員、以及民間智庫的前官員,都在報導中表示憂心。他們認為,這些射程越來越長的導彈,將對美軍帶來難題。而針對拜登政府上台後,增兵派遣B-52H重型轟炸機駐紮關島,以及三度派遣神盾驅逐艦穿越台灣海峽一事,賀曼內克也表示不樂觀。

此外,他認為台灣裝備的這些戰機與愛國者導彈等高單價裝備,將會在開戰後數小時被殲滅殆盡,台灣無法撐過首波導彈攻擊。他們認為,台灣應該將有限資源,聰明地投資在智慧水雷、無人機、機動型反艦導彈上,盡全力以其減緩解放軍兩棲與空中入侵的速度,替美軍援台爭取更多時間。

美方認為,台灣應該多投資在數量龐大的機動部署反艦導彈,才能遲緩解放軍攻台的速度,以利美軍馳援。圖為南韓使用的陸射魚叉導彈系統,台灣已經應允採購100套相同的導彈系統,但交貨日遙遙無期,投資速度過慢。(Facebook @ Republic of Krea Armed Forces)

但是,賀曼內克等人也對這些趨勢表示不樂觀,他們認為雖然局勢惡化至此,但是至今看不出美軍與台軍方面,針對此威脅有任何改變具體作法的動作,特別是台軍方面,目前依舊在追求高單價、但是一旦戰時將被立刻摧毀的戰機與主力艦艇。