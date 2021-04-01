8.18集會案｜黎智英等7人罪名成立　台總統府：高度遺憾和譴責

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-04-01 16:34

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等七人，當地時間4月1日被法院裁定組織及參與非法集結兩項罪名成立。對此，台灣總統府發言人張惇涵4月1日表示，將持續關注後續發展，對於北京當局繼續侵害香港的民主及人權，限縮香港人民集會遊行權利的作為，表達高度遺憾和譴責。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等七人被香港法院裁定有罪，台灣總統府表達高度遺憾和譴責。（台灣總統府）

包括黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等九人，早前被指涉嫌組織和參與2019年8月18日的反修例集會；案件於4月1日裁決，裁定黎智英等七人的組織及參與非法集結罪兩項控罪成立。他們或將面臨最高10年監禁。除了黎智英，其他六人分別是李柱銘、香港立法會前議員李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭，以及何俊仁；至於同案的另外兩名被告區諾軒和現任議員梁耀忠，早前已分別承認一項及兩項控罪。

張惇涵表示，將持續關注後續發展，並對於北京當局繼續侵害香港的民主及人權，限縮香港人民集會遊行權利的作為，表達高度遺憾和譴責，並呼籲北京當局，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能化解爭議，讓香港社會回歸平靜。

他強調，民主的台灣會持續相挺香港人民、相挺自由民主的普世價值。