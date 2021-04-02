台鐵太魯閣號出軌｜屍塊散落車廂內外　搜救員形容是「人間煉獄」

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-02 22:03

台鐵太魯閣號列車今日（2日）在花蓮發生出軌事故，造成50人死亡、146人輕重傷送醫，死者多半集中在變形嚴重的7、8節車廂中，年紀最小的死者只有6歲。檢方公布死者名單，其中不少罹難者屍首分離。 有搜救人員憶述救援經過時表示，當他走進哀號聲四起、屍塊散落的車廂，感覺像是走進「人間煉獄」，「只盼能救一個算一個。」

工程車滑落邊坡，導致台鐵太魯閣號列車在花蓮縣大清水隧道出軌翻覆。（AP）

綜合《中央社》等台媒報道，出軌事故發生後，紅十字會救災隊花蓮中隊接獲消防局通報，由副中隊長林啟豐帶領11名隊員，於上午11時3分抵達事故現場救援。林啟豐看到太魯閣號列車有4到5節車廂在隧道內碰撞，已經嚴重變形，有的車廂甚至已經斷裂，他判斷須盡快進入車廂內救出傷者。

據林啟豐回憶，車廂內的狀況更令他印象深刻，不僅椅子變形、東西散落滿地，地板上都是血，必須很小心站穩腳步，由於全車斷電，空氣異常悶熱，車廂內外到處散落了屍體和屍塊，「真的是人間煉獄」。

救援人員循哀號聲先救出倖存的傷者，但由於傷者大多嚴重骨折，救難隊員能背就背、能抱就抱，希望能救一個算一個，等到倖存者都救出送醫後，再趕緊將過世的死者屍體運出，有的被變形車體夾住，花了大把時間切割車體才救出。

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另一隊基隆市搜救隊在當日下午4時左右，進入第6節車箱往第1節車廂全面清查搜索。其中一名搜救人員表示，由於車體嚴重扭曲變形，用燈光找有無遺漏屍塊殘肢或遺體，場面讓人相當鼻酸、難過。

台媒的報道指，檢方公布死者名單，其中不少罹難者屍首分離。現場死者中，有15人遺體較為完整，其中只有4人可辨識身份，另外11人頭部嚴重破損，或僅有上半身、下半身或屍首分離等，因此須待查驗身份。

台灣交通部表示，台鐵已派員逐一慰問傷者跟罹難者家屬，包括發放死亡慰問金10萬（新台幣，下同）、受傷慰問5000元。另外，預計賠償每名罹難者540萬元，包括慰問金、重大行車事故賠償、台鐵特別賠償金等。

（中央社/ETtoday新聞）