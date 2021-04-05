台鐵太魯閣號出軌｜台交通部長林佳龍：搶救結束後即辭職

撰文： 衛城 最後更新日期： 2021-04-05 09:56

台鐵太魯閣號4月2日發生出軌意外，造成重大傷亡。台交通部長林佳龍4月4日晚間11時於Facebook對外宣布搶救工作暫告一段落後，會辭去交通部長一職，承擔一切政治責任。

台灣交通部長林佳龍以Facebook發文，對外宣佈辭任交通部長一職，以示為重大傷亡負起政治責任。（資料圖片）

儘管在意外發生後，即傳出林佳龍曾向台行政院表達辭意，但皆被府院以優先處理善後擱置，4日再傳林佳龍向台總統府與行政院提出口頭請辭。林佳龍後於4日晚間11時主動在Facebook發文，稱「作為交通部長，責無旁貸，當然必須承擔起一切的責任，辭職下台是容易的事。我先是一個人，才是一個交通部長」，「在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職」。

林佳龍表示，「從得知消息到前往事故現場，他祈求上天眷顧，讓乘客平安獲救。然而，壞消息接着傳來，每多一個罹難者，就多一個心碎的家庭，他內心只有更自責，更愧疚」。林佳龍也於Facebook承認媒體先前報道，在事發首日即曾向府院表示請辭，並承認「政府改革的腳步不夠快，必須接受社會批判」、「辭職是最基本的負責」、「政府能給罹難者最大的補償就是加速改革腳步」。

林佳龍表示，「會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職」。目前事故及工安仍待交通部運安會及司法單位調查，此刻的他仍會協助搶救、搶修、撫卹、疏運及配合調查。

最後，林佳龍向全體台灣人致上歉意，也向每一位投入搶救的醫護、警消與協勤、疏運的人員致謝。