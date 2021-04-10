台大醉月湖一隻鵝疑被殺害後裝箱帶走　涉案中年男子被追緝

台灣新聞
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在台灣，台大醉月湖一隻鵝疑似被人殺死後裝箱帶走，台大校方證實確有此事發生，目前已向警方報案。台北市動物保護處亦表示，將鵝帶走的民眾或違反動物保護法。

台大醉月湖一隻鵝疑似被人殺死後裝箱帶走。（中央社）

今日（10日）凌晨，有網民在PTT發文稱，「台大醉月湖有一隻最大隻的鵝不見了，調閱監視器之後發現，有人直接把鵝殺死之後裝箱帶走，這個人是慣犯，把台大當自己的狩獵場。」

網民熱議：

「是食用嗎，也太瞎了，這麼餓嗎」。

「這太誇張了吧」。

「這種很恐怖，下一次搞不好就殺人了」。

「沒有動物後，是不是會獵人」。

「怒，希望能抓到」。

今日凌晨，有網民在PTT發文。（PTT）

對此，台大校方回應指「確有其事」，已由駐警隊處理並向警方報案。台北市警方表示，「今天上午接獲校方報案，醉月湖的一隻鵝不見，從監視器畫面發現，一名中年男子疑涉案，已掌握特定對象，積極追緝涉案人到案說明，後續將依侵佔罪嫌偵辦。」另外，台北市政府動物保護處亦對此事展開調查。

據了解，這隻鵝並非台大飼養，應為野生或民眾放養，校方通過閉路電視畫面推測，鵝被裝箱前已死亡。

台大醉月湖畔經常可看見鵝到處走動。（中央社）

（中央社）

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