柯文哲冀延續政治生命　「反中」卻不等於「轉綠」？

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-04-30 21:00

最近身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲似乎再度擁抱起「台灣價值」，不僅對外質疑台灣立法院被中國地名的街道包圍，還有媒體報道指稱，民眾黨針對黨內幹部進行統獨傾向調查，結果為「中間偏獨」。 此外，民進黨內部台獨傾向明確的派系「正國會」日前舉辦論壇，現場也能見到民眾黨立委與會。種種跡象不免令外界好奇，在台灣「反中效應」未見衰退的情況下，柯文哲是否為了政黨發展，回頭擁抱「台灣價值」，或是尋求與民進黨的合作空間，搶食「抗中票倉」？ 以下採訪來自《多維新聞》，稍經編輯後刊於《香港01》。

國民黨主席江啓臣與台北市柯文哲同台出席國民黨舉辦國民黨主辦願景論壇，兩人握手致意。（吳逸驊／多維新聞）

對此，東海大學政治系教授沈有忠接受多維新聞網訪問時表示，這可能跟民眾黨內部的權力競合，以及2022年台灣縣市首長選舉有關，台灣社會在面對中國大陸時已「綠大於藍」，柯文哲放出這樣的訊息，應是表態民眾黨跟台灣年輕人站在一起的意思。

綠白合作「言之過早」

柯文哲將政治光譜擺盪至綠營一側，是否是因為台灣選民結構已確立了「綠大於藍」的格局？沈有忠説，確實有這樣的可能性，但這個「綠大於藍」只有在面對中國大陸的時候才會看到，因為以內政議題來説，例如台灣近期較熱的藻礁公投、萊豬公投（反對民進黨政策的公民投票），目前看來都有可能過關。而民眾黨轉綠，到底是要與民進黨合作，還是要共享「反中效應」，可能「後者會大於前者」，最後會不會成為民眾黨跟民進黨合作的基礎，目前還言之過早。

沈有忠説，民眾黨過去雖然在藍綠之間擺盪，但政治光譜還是比較接近民進黨，即將到來的2022年選舉，對民眾黨來説有幾個危機，包括柯文哲不能再參選台北市長，目前看來柯文哲也無意去轉戰其他縣市，這代表柯文哲將不再佔據台灣新聞版面，這恐衝擊2022年民眾黨的縣市議員選情。沈有忠表示，在這種狀況下，民眾黨將自己的政治光譜接近民進黨，多少是希望能分到泛綠選民的支持，民眾黨只要在幾個大選區拿下幾席議員，對自身的存續和未來性而言，將有加分效果。

柯文哲2014年以「墨綠」的無黨籍身份和民進黨合作，在「綠白合」統合在野大聯盟的效應，外加國民黨遭遇太陽花等政治衝擊的狀況下，成功贏得台北市長選舉。（多維新聞）

陳亭妃：民眾黨還在找尋定位

民進黨立委陳亭妃則向多維新聞網表示，民眾黨自成立以來，不斷在找尋自己的光譜定位，只是許多台灣人覺得，民眾黨已從一開始的墨綠轉藍，後來似乎還有點「紅」，當初民進黨可以跟柯文哲合作（2014年台北市長選舉），也是因為「墨綠跟民進黨畢竟是比較接近的」，而且柯文哲當時還無黨，但民眾黨走到現在，跟民進黨在政治光譜顏色已差太多，柯文哲現在慢慢轉，可是大家對民眾黨的看法（轉藍、轉紅）不會馬上拉回。

同時，陳亭妃並不認為台灣選民結構已經呈現「綠大於藍」，反而中間選民才是最多的。她認為，或許民眾黨發現，台灣人民對自己的國家定位已經逐漸清晰，這種氛圍和台灣人民的感受，是民眾黨產生轉變的最大力道。