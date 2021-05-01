台灣成「地表最危險之地」　蘇貞昌：與敵人唱和才不安全

撰文： 楊騰凱 最後更新日期： 2021-05-01 19:32

最新一期《經濟學人》（The Economist）封面故事以台灣為議題，強調台灣是地球上最危險的地方（The most dangerous place：Taiwan）。 對此，台灣行政院長蘇貞昌5月1日表示，中國大陸不放棄武力侵台，飛機、船艦一再繞台，確實破壞了區域的和平，對台灣安全造成最大的危害。他強調，自助才有人助，並意有所指地表示，不知團結努力跟敵人唱和，讓國外的敵對勢力滲透，那才不安全。

蘇貞昌5月1日視察台灣中央流行疫情指揮中心，並接受媒體採訪，談論《經濟學人》把台灣形容成地球上最危險的地方一事。（台灣行政院供圖）

日本防衞省統合幕僚監部4月30日公佈，解放軍一架運-9反潛巡邏機及一架運-9電戰機，從東海飛越日本宮古海峽空域，再沿原航線返回，日本航空自衞隊戰機為此緊急升空因應，其中反潛巡邏機最遠飛抵日本宮古島南方空域後即飛返，但電戰機最遠則飛抵台灣東部外海空域。

由於區域軍事動作不斷，《經濟學人》把台灣列為地球上最危險的地區，對此，蘇貞昌5月1日受訪時表示，台灣在新冠肺炎疫情爆發之際，也曾經被國外權威機構説是最危險的地方，因為「台灣離中國最近，跟中國往來頻繁，相互互動最多。」蘇貞昌説，但在指揮中心、全體醫護人員、各方面人員共同努力，這一年多來，從被世界定位為最危險，現在台灣一直最安全並讓人羨慕。

蘇貞昌説，從政治、軍事上來看，中國就在旁邊，又不放棄武力侵台，而且飛機、船艦一再繞台，確實破壞了區域的和平，對台灣安全也造成最大的危害。「但我們知道，只有自助才有人助，只有自救才得以生存。」

《經濟學人》最新一期以台灣雷達圖作為封面。（The Economist）

蘇貞昌指出，周邊被不友善國家包圍的以色列，正因為自立自強才能讓世界尊敬，也才在世界有一席之地，台灣情況一樣，「我們國人同胞，正因為生於憂患、憂患才生，如果安樂，不知奮進，不知團結努力跟敵人唱和，還讓國外的敵對勢力滲透，那才不安全。」

他強調，國際也因為知道台海，尤其台灣受周邊強國的不當欺壓，而愈來愈重視區域穩定、和平安全，愈來愈重視台灣，並且愈來愈為台灣發聲，這反而是台灣在被世界眾目睽睽之下的安全之道。

蘇貞昌還説，唯有自己做到讓世界尊敬，也只有台灣做到更好，讓世界需要台灣，比如晶片令台灣得到世界投資，當世界的投資在台灣，世界的倚賴在台灣，這樣台灣就會更安全。總之，只有自己努力，才有生存之地。