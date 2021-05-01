美台斷交後首次　台灣駐法國代表赴美國大使館官邸餐敍交流

撰文： 楊騰凱 最後更新日期： 2021-05-01 15:06

美國駐法國代理大使阿杰勒（Brian Aggeler）當地時間4月30日邀請台灣駐法國代表吳志中赴官邸進行餐敍，這是1979年美台斷交後，美國駐法大使館第一次邀請台灣代表進入官邸進行交流。在餐敍過程中，雙方針對印太區域穩定、台灣成功防疫經驗，以及擴大台灣國際參與等進行討論，阿杰勒則重申支持台灣參與世界衞生組織（WHO）等國際組織，也表達願意繼續共同努力維持印太穩定和平。

美國駐法國代理大使阿杰勒（Brian Aggeler）邀請台駐法代表吳志中（右）入官邸午宴，此為美台斷交後首次。（中央社）

美國駐法大使館後來事後有在Twitter上發文介紹美國駐法國代理大使阿杰勒與台灣駐法代表吳志中的會面，並回顧美國與台灣民間長久以來的友誼、兩方共同的民主價值觀，以及台灣對於印太地區安全與繁榮上的重要性。

另據台媒《中央社》報道，吳志中回應指台灣與各國交流開始邁向正常化，「中國不能再禁止我們與世界正常交流」，美國從前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到現在的國務卿布林肯（Antony Blinken）也不再接受中國過去的威脅方式，開始與台灣朝向正常交流的方向走，極具象徵意義。他認為，縱使因國際現實而沒有外交關係，但共同合作、尋求未來，是人類往前走的基本態度。

報道亦解讀指出，美國務院日前公佈最新對台交往準則，鬆綁美台交往限制，鼓勵政府各機關與台灣常態性互動，而美國駐法代理大使邀請台灣駐法代表赴官邸會晤餐敍，可謂美方提升美台夥伴關係的實際行動。

（綜合報道）